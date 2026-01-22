Sant Fruitós de Bages organitza un taller de cuina saludable per a adults
L’activitat, inclosa dins el programa de formació continuada per a majors de 18 anys, es durà a terme els dies 11, 18 i 25 de febrer al Nexe Espai Jove
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en el marc del programa de formació continuada per a adults, organitza un taller de cuina saludable. L’activitat es durà a terme en tres sessions, els dies 11, 18 i 25 de febrer, en horari de dos quarts de cinc a dos quarts de vuit de la tarda, al Nexe Espai Jove.
Durant el taller, els participants aprendran a preparar esmorzars, dinars i sopars equilibrats, amb receptes fàcils, nutritives i adaptables al dia a dia. El preu total del curs és de 15 euros. Les inscripcions es poden fer presencialment a l’Àrea d’Atenció a les Persones (c. Padró, 74) o telemàticament a través de l’enllaç https://tuit.cat/Hgx09. El taller està adreçat a persones majors de 18 anys. Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.
