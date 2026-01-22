Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós obre la inscripció per al concurs d'arrossos

El termini està vigent fins al 4 de febrer i la festa tindrà lloc el 15

ARXIU/OSCAR BAYONA

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages obre a partir d’aquest divendres 23 de gener a les 10 del matí el període d'inscripcions per participar en el concurs d'arrossos de la Festa de l'Arròs 2026.

El termini per inscriure’s està obert fins al dimecres 4 de febrer i s’ha de fer en línia (https://tuit.cat/y7et4)

En aquesta edició es mantenen les 25 places disponibles per a grups d’un màxim de 20 persones.

Les persones que ho desitgin també poden participar en la festa cuinant l’arròs fora de concurs en una àrea al voltant de Can Figueras. Per reservar la plaça també cal inscriure’s al mateix enllaç seleccionant l’opció «fora de concurs». Les bases es poden consultar a la web de l’ajuntament (www.santfruitos.cat). La Festa de l’Arròs 2026 se celebrarà el diumenge 15 de febrer.

