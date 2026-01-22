Sant Fruitós obre la inscripció per al concurs d'arrossos
El termini està vigent fins al 4 de febrer i la festa tindrà lloc el 15
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages obre a partir d’aquest divendres 23 de gener a les 10 del matí el període d'inscripcions per participar en el concurs d'arrossos de la Festa de l'Arròs 2026.
El termini per inscriure’s està obert fins al dimecres 4 de febrer i s’ha de fer en línia (https://tuit.cat/y7et4)
En aquesta edició es mantenen les 25 places disponibles per a grups d’un màxim de 20 persones.
Les persones que ho desitgin també poden participar en la festa cuinant l’arròs fora de concurs en una àrea al voltant de Can Figueras. Per reservar la plaça també cal inscriure’s al mateix enllaç seleccionant l’opció «fora de concurs». Les bases es poden consultar a la web de l’ajuntament (www.santfruitos.cat). La Festa de l’Arròs 2026 se celebrarà el diumenge 15 de febrer.
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova