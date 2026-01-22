Santpedor acull aquest diumenge la 28a edició del Cros Escolar
La zona de la Serreta serà l’escenari d’una jornada esportiva amb 17 curses i participants de tota la comarca
Regió7
Santpedor celebrarà aquest diumenge la 28a edició del Cros Escolar, que s’iniciarà a 1/4 de 10 del matí a la zona de la Serreta.
La prova comptarà amb la participació de nens i nenes de tota la comarca, nascuts entre els anys 2010 i 2022, i inclourà un total de 17 curses distribuïdes en diferents categories. A més de les curses per edats, també hi haurà una cursa popular de 2.000 metres, oberta a participants de qualsevol categoria i, com a novetat que es consolida, es torna a organitzar la prova popular de 5.000 metres, adreçada a persones majors de 16 anys.
Les curses de les categories cadet i infantil, tant masculines com femenines, es disputaran en el mateix horari, cadascuna amb la seva distància corresponent i amb classificacions diferenciades. Pel que fa a les categories mini, les curses es realitzaran conjuntament sempre que el volum de participants ho permeti i es pugui garantir la seguretat.
El Cros Escolar està organitzat per l’Ajuntament de Santpedor i el Consell Esportiu del Bages, amb el suport dels centres educatius del municipi, les AFAs, la Penya Blaugrana i el Consell Català de l’Esport.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- Un mort i una quinzena de ferits en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida
- La nevada deixa mig metre de neu als Rasos de Peguera: 'No nevava tant des del temporal Glòria
- La família del nen atropellat a Avià rebutja un acord amb l'acusat
- Botiguers del carrer Guimerà de Manresa lamenten l’efecte negatiu en les vendes de les obres al vial
- Un cotxe de la policia atropella accidentalment una dona mentre feia un servei urgent
- La llevantada deixa Gósol sense llum, fa caure dues grans roques a Bagà i porta més de 50 centímetres de neu nova