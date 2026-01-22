Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor acull aquest diumenge la 28a edició del Cros Escolar

La zona de la Serreta serà l’escenari d’una jornada esportiva amb 17 curses i participants de tota la comarca

Cros escolar de Santpedor de l'any passat

Cros escolar de Santpedor de l'any passat / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

Santpedor celebrarà aquest diumenge la 28a edició del Cros Escolar, que s’iniciarà a 1/4 de 10 del matí a la zona de la Serreta.

La prova comptarà amb la participació de nens i nenes de tota la comarca, nascuts entre els anys 2010 i 2022, i inclourà un total de 17 curses distribuïdes en diferents categories. A més de les curses per edats, també hi haurà una cursa popular de 2.000 metres, oberta a participants de qualsevol categoria i, com a novetat que es consolida, es torna a organitzar la prova popular de 5.000 metres, adreçada a persones majors de 16 anys.

Les curses de les categories cadet i infantil, tant masculines com femenines, es disputaran en el mateix horari, cadascuna amb la seva distància corresponent i amb classificacions diferenciades. Pel que fa a les categories mini, les curses es realitzaran conjuntament sempre que el volum de participants ho permeti i es pugui garantir la seguretat.

El Cros Escolar està organitzat per l’Ajuntament de Santpedor i el Consell Esportiu del Bages, amb el suport dels centres educatius del municipi, les AFAs, la Penya Blaugrana i el Consell Català de l’Esport.

