Artés instal·larà càmeres lectores de matrícules als accessos al poble
És una demanda que va portar al ple el grup municipal del PSC amb una moció que es va aprovar per unanimitat
L’Ajuntament d'Artés promourà la instal·lació de càmeres de videovigilància a les entrades i sortides del nucli urbà amb lectors de matrícules, i també en alguns punts estratègics del municipi.
Aquest és el compromís que el consistori va prendre en el darrer ple municipal, arran d’una moció presentada pel grup municipal del PSC.
«Aquestes càmeres han de servir per fer lectures de matrícules dels vehicles que entrin i surtin del municipi i com a mesura de prevenció i millora de la seguretat ciutadana i l’incivisme al poble», segons destaca el regidor socialista, David Vargas, que va presentar i defensar la moció. Vargas assegura que amb la moció es fa ressò de «les demandes d’un ampli sector de la població d’Artés, preocupat per la seguretat en el municipi».
El text detalla que «per tal que tothom tingui clar el seu funcionament i objectius, es demana una campanya d’informació a la població perquè n’estiguin assabentats i puguin, si s’escau, facilitar el seu bon funcionament». També especifica que, «lògicament, el sistema compleixi amb les normatives vigents, per garantir la protecció de dades, drets fonamentals i ús proporcional de la tecnologia».
