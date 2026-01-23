Autopista Terrassa-Manresa: una dècada de descomptes en constant evolució
Aquest gener es compleixen deu anys de les bonificacions a la C-16 que van començar limitades a 13 quilòmetres i a les hores punta i que ara abasten tots el recorreguts sense limitació horària en dies laborables
Uns descomptes metamòrfics. En constant evolució. Que avui poc tenen a veure amb el que eren en origen, ara fa deu anys, més enllà de mantenir l’esperit amb què van néixer (descarregar de trànsit la C-55), objectiu que, malgrat els canvis constants, no s’ha assolit. Si més no, amb la pretensió que s’esperava. D’un tram gratuïtat de tot just 13 quilòmetres i limitat a franges horàries a una gratuïtat per a tot el traçat i sense límits horaris (tot i que sotmès a altres requisits restrictius).
És el salt que han experimentat els debatuts, discutits i rebuscats descomptes de la C-16, que aquest gener compleixen una dècada de vida. En aquests deu anys de recorregut s’hi han introduït fins a sis modificacions, i pel departament de Territori de la Generalitat i han passat sis consellers i conselleres diferents, que han promogut o aplicat aquests canvis a la recerca de la fórmula màgica per 'desofegar' la saturada C-55.
L’octubre del 2024 va entrar en vigor el sisè capítol d’unes bonificacions que s’han anat desplegant com un serial, quan es va posar en marxa la versió actual, amb la qual els usuaris poden fer un recorregut complet a cost zero per aquesta via en tots els sentits. Sempre que, això sí, compleixin una sèrie de requisits, el més important dels quals és que realitzin un trajecte d’anada i un altre de tornada en menys de 24 hores. I que, entre altres aspectes, requereix un registre específic de matrícula i disposar de teletac o de l’aplicació satellise.
Una primera versió de mínims
La versió actual d’aquests descomptes té el seu origen en el que es va implantar el 2016, amb el conseller Santi Vila al capdavant del departament de Territori. L'1 de gener d'aquell any es posaven en marxa unes noves bonificacions que en aquell moment permetien que, entrant a l'autopista des de la barrera de Sant Vicenç de Castellet/Castellbell cap al nord (i a l'inrevés), el peatge fos gratuït. La idea era que funcionés com a ronda de Manresa evitant la C-55. Però es va fer efectiu només en unes franges horàries molt acotades, de dilluns a divendres no festius. En concret, de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 a 9 de la tarda, el que es considera hores punta. Però tenien encara una restricció més accentuada. A més de l’horari, hi havia una limitació física afegida. Només eren vàlides per als recorreguts que anaven entre el peatge abans esmentat i l'enllaç número 54 (el que hi ha entre Sant Fruitós i Navarcles), i a l'inrevés.
Més recorregut
Tot just mig any després (el 7 de juliol) el departament de Territori, llavors amb el conseller Josep Rull, admetia la poca incidència d'aquest format i anunciava l'ampliació d'aquest model de bonificació cap a tots els recorreguts cap al nord més enllà d'aquest enllaç 54. Canvi que va entrar en vigor l'1 de gener del 2017.
Completats tres anys sencers amb aquest nou format, el mateix departament, ara amb un altre conseller al capdavant, Damià Calvet, reconeixia implícitament que no s'havia aconseguit la captació de vehicles cap a l'autopista que es pretenia i que els dubtes que generava en l'usuari la limitació horària podia haver-ne estat el motiu principal.
Sense limitació horària
Davant d'aquesta valoració, el maig del 2020 s'anunciava el tercer canvi en aquest descompte, que es va fer efectiu l’1 de setembre d’aquell any, quan la gratuïtat des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord i a l'inrevés es va estendre a les 24 hores del dia, de dilluns a divendres laborables.
L'altra gran novetat, la quarta, va arribar el 2 de gener del 2023. A partir d'aquella data, el que s'ha passat a anomenar oficialment com a Ronda Manresa (circulació gratuïta per l'autopista de Sant Vicenç cap al nord i a l'inrevés) va començar a ser accessible sense necessitat de teletac, amb l'aplicació del registre previ de matrícules, novetat introduïda pel conseller Juli Fernández (que l’octubre del 2022 havia agafat el relleu de Jordi Puigneró).
I encara el 2 de gener del 2024 entrava en vigor una nova mesura, en aquest cas es podria dir un retoc, en la modalitat de descomptes que la Generalitat hi ha promogut des del 2016. En concret, s’ampliava la franja horària matinal en què (de dilluns a divendres laborable) s’aplicava un descompte als qui passen pel peatge de Sant Vicenç de Castellet en sentit sud (se’n van cap a Terrassa) o a l’inrevés. Per a aquests trajectes, les bonificacions s’aplicaven llavors dins del que es considera hores punta, que fins al canvi d’any eren, al matí, des de les 7 fins a 2/4 d’11, i a la tarda-vespre de 5 a 9. El que es va implantar amb l’entrada el 2024 va ser ampliar en mitja hora més la franja matinal bonificada, de manera que actualment és efectiva ja des de 2/4 de 7.
Finalment, la sisena i última modificació, que és la versió actual -la de l’extensió de la gratuïtat a tots els recorreguts i dies laborables per a trajectes d’anada i tornada en menys de 24 hores- la va planificar i anunciar la consellera Ester Capella el febrer del 2024 i la va posar en marxa l’actual, Sílvia Paneque, el 4 de novembre d’aquell any.
Descomptes més antics
D’altra banda, cal tenir present que aquest descompte implantat des del 2016 i evolutiu en el temps se superposa en aquest peatge amb un de més antic, que també contribueix a reduir una tarifa exageradament alta.
I és que la història dels descomptes a l'autopista Terrassa-Manresa arrenca deu anys després de la seva posada en servei (el 1989). Va ser el 16 de juliol del 1999 quan la Generalitat va decidir aplicar una primera rebaixa en una via que fins a aquell moment estava tenint molt poca captació (per sota dels 10.000 vehicles de mitjana diària al pas per la barrera). En aquell moment, s'implanten uns descomptes, que segueixen sent vigents, que suposen una reducció del 45% del preu total. Això sí, aquelles bonificacions són només efectives de dilluns a divendres laborables, conscient com ha estat la concessionària des dels seus inicis que el trànsit més important el tenia sobretot els caps de setmana.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències