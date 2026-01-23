Junts Bages demana la gratuïtat de la C-16 davant «el col·lapse crònic de Rodalies»
La formació considera un greuge territorial que s’hagi aplicat l’aixecament de barreres al peatge de la C-32 al Garraf i no al del Bages mentre durava la crisi ferroviària
Junts Bages considera un «nou greuge territorial» del Govern de la Generalitat envers la comarca les mesures empreses arran de la gestió de la crisi de Rodalies dels darrers dies. En concret, la formació apunta al fet que el Govern va anunciar i activar la gratuïtat del peatge de la C-32 al Garraf com a mesura compensatòria per la suspensió total del servei de Rodalies, però «no s’ha aplicat cap mesura equivalent al peatge de la C-16, principal via d’accés a Manresa i al conjunt del Bages».
«No és acceptable que davant una incidència greu a Rodalies s’actuï amb rapidesa en uns territoris i s’ignori completament d’altres que pateixen el mateix problema de manera crònica», assenyalen des de Junts Bages, que hi afegeixen que «el Bages no pot continuar pagant peatges mentre Rodalies no ofereix una alternativa real, digna i fiable».
Junts Bages reclama la gratuïtat del peatge de la C-16, com a mínim fins a Manresa, «sempre que el servei de Rodalies no garanteixi uns estàndards mínims de qualitat, puntualitat i seguretat».
Aquest fet ha motivat que la diputada del grup parlamentari de Junts Judith Toronjo hagi registrat diverses preguntes al Parlament per «aclarir els criteris» seguits pel Govern, el «retard» en l’aplicació de la mesura anunciada, el cost econòmic que suposarà «i, sobretot, per saber per què no s’ha contemplat la mateixa solució per al Bages, un territori greument afectat per una situació de Rodalies que fa anys que és endèmica».
Des de Junts Bages remarquen que el col·lapse del servei de Rodalies «no és un fet puntual, sinó una realitat estructural que pateixen diàriament milers de veïns i veïnes del Bages, que es veuen obligats a utilitzar el vehicle privat davant la manca de fiabilitat del transport ferroviari». En aquest context, diuen, «mantenir les barreres del peatge de la C-16 suposa un càstig afegit per a la mobilitat i l’economia del territori».
