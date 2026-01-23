Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor una persona ennuegada en un bar de Sant Joan de Vilatorrada

Malgrat l'arribada dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida

La Policia Local de Sant Joan davant el restaurant on ha mort una persona ennuegada

La Policia Local de Sant Joan davant el restaurant on ha mort una persona ennuegada / Ivan Garrido

Eduard Font Badia

Manresa

Una persona ha perdut la vida en ennuegar-se aquest migdia en un restaurant de Sant Joan de Vilatorrada. L'avís s'ha donat sobre dos quarts de tres de la tarda. Fins al lloc s'han desplaçat unitats de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, Mossos d'Esquadra i del SEM (Servei d'Emergències Mèdiques), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.

Els serrveis d'emergència a la porta de l'establiment on ha mort una persona ennuegada

Els serveis d'emergència a la porta de l'establiment on ha mort una persona ennuegada / Ivan Garrido

Els fets han passat al Bar Riki's, al carrer Vilatorrada de Sant Joan.

Mossos i Policia Local han tallat el carrer Vilatorrada de Sant Joan

Mossos i Policia Local han tallat el carrer Vilatorrada de Sant Joan / Ivan Garrido

En el moment de publicar aquesta informació, les cinc de la tarda, encara no s'havia procedit a l'aixecament del cadàver, segons ha pogut saber Regió7.

