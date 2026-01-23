Mor una persona ennuegada en un bar de Sant Joan de Vilatorrada
Malgrat l'arribada dels serveis d'emergència, no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida
Manresa
Una persona ha perdut la vida en ennuegar-se aquest migdia en un restaurant de Sant Joan de Vilatorrada. L'avís s'ha donat sobre dos quarts de tres de la tarda. Fins al lloc s'han desplaçat unitats de la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada, Mossos d'Esquadra i del SEM (Servei d'Emergències Mèdiques), que no han pogut fer res per salvar-li la vida.
Els fets han passat al Bar Riki's, al carrer Vilatorrada de Sant Joan.
En el moment de publicar aquesta informació, les cinc de la tarda, encara no s'havia procedit a l'aixecament del cadàver, segons ha pogut saber Regió7.
