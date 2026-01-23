Quatre persones detingudes per cultivar marihuana en una nau de Sallent
Els Mossos van localitzar 796 plantes d’uns dos metres d’alçada i gairebé 90 kg de cabdells de marihuana
Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Manresa van detenir el passat 20 de gener, una dona i tres homes d’entre 22 i 52 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.
Les detencions són el resultat d’una investigació oberta el passat mes d’octubre després de tenir coneixement de la possible existència d’una plantació de marihuana en una nau de Sallent, al Polígon Berenguer.
Després de diverses indagacions, el passat 20 de gener es va dur a terme una entrada i perquisició a la nau, situada al carrer Caseta d'en Camp. A l’interior es van localitzar dues estances amb 796 plantes de marihuana en fase de floració, amb una alçada d’uns dos metres. També hi havia dues estances amb una gran quantitat de plantes tallades, així com una gran sala d’assecatge amb gairebé 90 kg de cabdells de marihuana, alguns dels quals ja estaven embossats.
A la nau, els mossos van localitzar una dona i tres homes que van quedar detinguts per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública. També se’ls va denunciar per defraudació de fluid elèctric. Els autors disposaven d’un forat a terra per poder accedir al subministrament elèctric i així poder-se connectar de forma fraudulenta.
En aquesta mateixa nau, el 10 de juliol de 2023, els mossos van desmantellar una plantació de 2.331 plantes de marihuana i van detenir tres persones.
Els detinguts, dos d’ells amb antecedents per fets similars, van passar ahir a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu
- S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles a l'accés principal de Cardona
- L'empresariat es revolta: 'El Pirineu no pot continuar sent la renúncia permanent
- Mor als 90 anys l'últim director de la Fàbrica Nova de Manresa, Gil Lleonart Riera
- Impulsem Manresa crida a no dedicar cap dels 30.000 euros que costa cada ple a temes sobre els quals no en té competències