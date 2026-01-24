Renfe i Adif no garanteixen que hi hagi trens aquest dissabte després de 8 hores de reunió amb el Govern
El Govern català anuncia a les 3 h del matí la manca d'acord amb les empreses ferroviàries
L'esllavissada sobre la via a la línia R1 ha estat determinant per no poder garantir que aquest dissabte circulin trens
Després de vuit hores de reunió, Renfe Viajeros i Adif van comunicar al Govern català "la incapacitat d’operar el servei ordinari de trens de Rodalies i mercaderies a tota la xarxa ferroviària del país". Malgrat les diferències, el diàleg no està trencat, però la Generalitat ha anunciat a les 3 h de la matinada de dissabte, després de 8 hores de reunió, que "manté els serveis alternatius per garantir la mobilitat". La crisi ferroviària a Catalunya que es va obrir amb l'accident mortal de Gelida no s'ha pogut tancar.
La nova esllavissada de divendres a la tarda a l'R1 ha estat determinant perquè Renfe i Adif no s'hagin vist en cor de mantenir el servei. Els maquinistes pressionen per tal de poder treballar amb garanties de seguretat.
La reunió es va acabar i "totes les parts" es van emplaçar a tenir una nova trobada d'avui a les 9 h del matí a la seu de Territori "per trobar solucions que permetin reprendre el més aviat possible, segons fonts del Govern. El Govern ha deixat en mans de Renfe.
A la mitjanit, l'agència ACN explicava que les empreses ferroviàries havien identificat diversos punts al voltant de la xarxa on cal actuar urgentment i manté en incògnita com es prestarà el servei aquest dissabte. Després del despreniment a l'R1 aquest divendres a la tarda, el Govern treballa amb l'objectiu d'evitar nous incidents d'aquest tipus i per aquest motiu ha convocat al Departament de Territori representants, també, dels Bombers, l'Institut Cartogràfic i Protecció Civil, entre altres.
La reunió la va encapçalar el conseller de la Presidència amb funcions de president, Albert Dalmau; la consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque; i la consellera d'Interior, Núria Parlon. També hi ha el president de Renfe, Álvaro Fernández; i el d'Adif, Luis Pedro Marco. A més, hi havia representants dels Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, el Servei Català de Trànsit, l'ATM, Bombers i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
La reunió de seguiment al Departament de Territori ha arrencat minuts després que Semaf hagi enviat un comunicat on considera "intolerable" el despreniment d'ahir a la tarda a l'R1, que es va produir gairebé 48 hores d'aturada per l'accident mortal a Gelida. El sindicat reclama "mesures urgents" i diu que Renfe estudia interrompre el servei en els punts de totes les línies on tinguin identificats possibles riscos d'esllavissada. Riscos que no s'ha fet públic on són.
Sobre l'esllavissada d'aquest divendres a la tarda a l'R1 entre Maçanet i Blanes, expliquen que no era un punt que tinguessin identificat després de totes les exploracions fetes aquesta setmana. Per aquest motiu han decidit convocar una nova trobada presencial -en principi havia de ser telemàtica- per fer seguiment de tota la situació.
