Tall parcial de la carretera BV-3008 per la caiguda d’un pi a Fonollosa
La nevada provoca incidències viàries i obliga a restringir la circulació abans de la pujada de Cal Pallarès, en direcció a Calaf
La nevada continua generant incidències a la xarxa viària. Aquest matí, la carretera BV-3008 ha quedat tallada abans de la pujada de Cal Pallarès, passat el nucli de Fonollosa en direcció a Calaf, a causa de la caiguda d’un pi sobre la calçada.
Els serveis de carreteres de la Diputació de Barcelona s’han activat de manera immediata per tal de retirar l’arbre. Posteriorment, i gràcies a la col·laboració d’un veí, s’ha pogut obrir un dels carrils, permetent el pas parcial de vehicles.
Tot i aquesta millora, des de l’Ajuntament de Fonollosa i seguint les recomanacions de Protecció Civil, es demana a la població que eviti desplaçaments innecessaris i que només circuli en cas de necessitat o emergència. En diversos trams la neu ha quallat i les baixes temperatures poden provocar relliscades, la qual cosa suposa un risc per a la seguretat dels conductors i d’altres usuaris de la via.
Les autoritats insisteixen en extremar les precaucions mentre durin les condicions meteorològiques adverses.
- Investiguen la mort d'una persona de Manresa a un bar de Sant Joan de Vilatorrada en ennuegar-se
- Una conductora de Monbus demana als passatgers que la guiïn per arribar a Manresa
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- La Guàrdia Civil destapa una trama corrupta en un abocador d’Osona que va contaminar i va evadir impostos
- Els Mossos assisteixen el cotxe d'una parella atrapada al fang i descobreixen que són lladres
- La resposta d'un conductor a una clienta del bus Barcelona-Manresa: 'Les queixes, les explica a l'oficina...
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Aleix Serra, meteoròleg: 'El gruix de neu podria batre récords aquest hivern al Prepirineu