Tall parcial de la carretera BV-3008 per la caiguda d’un pi a Fonollosa

La nevada provoca incidències viàries i obliga a restringir la circulació abans de la pujada de Cal Pallarès, en direcció a Calaf

Pi que ha caigut a la carretera BV-3008 abans de la pujada de Cal Pallarès

Pi que ha caigut a la carretera BV-3008 abans de la pujada de Cal Pallarès / Arxiu particular

Anna Costa

Anna Costa

Manresa

La nevada continua generant incidències a la xarxa viària. Aquest matí, la carretera BV-3008 ha quedat tallada abans de la pujada de Cal Pallarès, passat el nucli de Fonollosa en direcció a Calaf, a causa de la caiguda d’un pi sobre la calçada.

Els serveis de carreteres de la Diputació de Barcelona s’han activat de manera immediata per tal de retirar l’arbre. Posteriorment, i gràcies a la col·laboració d’un veí, s’ha pogut obrir un dels carrils, permetent el pas parcial de vehicles.

Tot i aquesta millora, des de l’Ajuntament de Fonollosa i seguint les recomanacions de Protecció Civil, es demana a la població que eviti desplaçaments innecessaris i que només circuli en cas de necessitat o emergència. En diversos trams la neu ha quallat i les baixes temperatures poden provocar relliscades, la qual cosa suposa un risc per a la seguretat dels conductors i d’altres usuaris de la via.

Les autoritats insisteixen en extremar les precaucions mentre durin les condicions meteorològiques adverses.

