Incendi en una empresa de reciclatge a Artés
El foc del cablejat elèctric va omplir la nau de fum
Ahir dissabte, cap a les 21.10 hores, es va produir un petit incendi a una empresa de reciclatge de materials a Artés, ubicada en una nau de 4.000 metres quadrats a la carretera BV-4512. Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, l'incendi va començar a la zona dels quadres elèctrics, on es va produir una crema d'escumós elèctric que va provocar una gran quantitat de fum dins de l'espai.
Sis dotacions dels Bombers van desplaçar-se fins al lloc per sufocar les flames i ventilar la nau. La resta de les instal·lacions no va patir danys significatius. No es van registrar ferits.
