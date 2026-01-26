Els jutjats de Manresa es veuran reforçats aquest 2026 amb alguna de les noves places de jutge que crearà el govern espanyol
L'Estat crearà 91 places de jutge a Catalunya durant el 2026 d’un total de 500 a Espanya
ACN
Els jutjats de Manresa es veuran reforçats aquest 2026 amb alguna de les noves places de jutge que crearà el govern espanyol. En total seran 91 noves places de jutge a Catalunya durant el 2026 d’un total de 500 a Espanya. Són places per reforçar els tribunals d’instància, audiències provincials i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En un comunicat, el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts ha subratllat que es tracta de l'ampliació més gran de la planta judicial en un any de la història, i ha argumentat que és possible gràcies a la Llei d’Eficiència del Servei Públic de Justícia, ja que permet crear una plaça judicial sense crear un jutjat complet. Amb aquesta ampliació, la plantilla a Catalunya creixerà un 10,5%. De les 91 places, 73 seran per a tribunals d’instància, 17 per a audiències provincials i una pel TSJC.
El nou model permet crear una plaça judicial per uns 100.000 euros, pels 500.000 que costa crear un jutjat tradicional. La creació de 500 unitats judicials projectades per al 2026 tindrà un cost de 55,7 milions d’euros, mentre que amb l’anterior sistema hagués costat 260 milions.
De les 91 noves places, 73 seran per a tribunals d’instància, 17 per a audiències provincials (14 per a Barcelona i 3 per a Girona) i una per al TSJC. Entre els tribunals d’instància que es veuran reforçats hi ha els de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Gavà, Terrassa, Girona, Lleida, el Vendrell, Valls i Manresa.
Del total de 500 noves places per a tot el país, 363 seran per als tribunals d’instància, dues per al Tribunal Central d’Instància, i 85 per a òrgans col·legiats com les audiències provincials (71), els tribunals superiors de justícia (7), l’Audiència Nacional (4) i el Tribunal Suprem (3). Les 50 restants seran per a places d’adscripció territorial, destinades a un lloc concret, però que es poden moure en funció dels canvis en les càrregues de treball en els seus tribunals.
En total, la planta judicial actual, que compta amb 5.876 places, creixerà un 8,5% en només un any a l’Estat i un 10,5% a Catalunya.
El Ministeri ha remarcat també que la distribució de les noves places s’ha realitzat atenent criteris objectius com la litigiositat i la població de cada comunitat autònoma, i tenint en compte els informes de càrrega de treball del Consell General del Poder Judicial i les propostes de les mateixes comunitats amb la competència transferida i dels tribunals superiors de justícia. Les autonomies que més places tindran seran Andalusia, Catalunya, Madrid i País Valencià.
