El govern espanyol cessa el director de Rodalies i un tècnic d'Adif pel caos ferroviari
El Ministeri de Transports destitueix dos alts càrrecs de Renfe i Adif a Rodalies
ACN
El director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i del director general d'explotació i manteniment d'Adif han estat destituïts arran de la crisi de Rodalies. Així ho ha demanat el secretari d'Estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano Clavero, als directors de Renfe i Adif, segons ha confirmat en una entrevista al 24h de RTVE. La decisió arriba després que el Govern hagi exigit "de manera immediata" que Renfe i Adif "assumeixin responsabilitats". De fet, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha demanat les responsabilitats que els pertoquin, i que signifiquin canvis instantanis, immediats, acompanyats de noves inversions”.
Segons Santano, són conscients de la "situació i malestar de la ciutadania catalana" i considera que Renfe i Adif "tenen una responsabilitat per assumir". "Sense assumir responsabilitat no podrem avançar i mirar amb tranquil·litat el futur. Cal un punt d'inflexió", ha reblat en la mateixa entrevista a la televisió pública espanyola.
El Govern ha exigit aquest migdia en un breu comunicat a Renfe i Adif que assumissin responsabilitats "de manera immediata" davant la "greu acumulació" d'incidències que afecta "de manera reiterada" la xarxa de Rodalies.
Paneque demana canvis immediats i inversió
Aquesta tarda, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anat més enllà i ha demanat “que prenguin decisions immediates, que assumeixin les responsabilitats que els pertoquin, i que signifiquin canvis instantanis, immediats, acompanyats de noves inversions”. En roda de premsa després d’una nova reunió de seguiment de la situació de Rodalies, Paneque ha situat dos motius per la petició de responsabilitats: d’una banda, que s’iniciés el servei dissabte tot i que prèviament el Govern havia comunicat la suspensió del trànsit ferroviari; i de l’altra, la manca de manteniment preventiu de la infraestructura.
Amb tot, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha descartat destituir la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tot i la creixent pressió dels partits, també dels socis d'investidura. El conseller de la Presidència en funcions de president, Albert Dalmau, ha demanat comparèixer al ple del Parlament dimecres i aquest matí ja ha exigit "solucions immediates a Adif i Renfe".
