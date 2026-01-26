Les precipitacions del 2025 alleugen parcialment la sequera al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac
L’estació meteorològica de la Mata va registrar 813 litres/m2 de pluja durant l’any, amb tres mesos especialment plujosos, temperatures suaus i episodis de vent intens, segons les dades de Meteoguilleries.
Regió7
L’any 2025 ha estat marcat per un augment de les precipitacions al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, després de tres anys consecutius amb registres per sota de la normalitat. Segons les dades recollides per Meteoguilleries, l’estació meteorològica automàtica situada a la Mata ha acumulat un total anual de 813 l/m2 de pluja, una xifra que, sense ser extraordinària, ha contribuït a alleujar parcialment la llarga sequera que ha afectat el parc. Pel que fa a les temperatures, s’han mantingut en valors suaus.
L’estació meteorològica de la Mata està operativa des de l’octubre de 2020 i durant el 2025 ha estat objecte d’una revisió important. Les tasques han inclòs la substitució del pluviòmetre i una revisió general de tots els components, amb l’objectiu de garantir-ne la màxima fiabilitat i operativitat.
Tres mesos especialment plujosos
Pel que fa a la distribució de les precipitacions, destaquen especialment els mesos de març i desembre, amb 216 l/m2 i 123 l/m2, respectivament. També cal remarcar el mes de juliol, habitualment sec, que enguany ha registrat 150 l/m2, un valor molt poc freqüent per a aquesta època de l’any. Al març es van registrar 24 dies amb precipitació, mentre que al juliol en van ser 10 i al desembre, 14.
En canvi, els mesos més secs de l’any van ser gener i juny, amb precipitacions pràcticament inexistents.
Temperatures suaus i vent intens
Les temperatures registrades durant el 2025 es poden qualificar de suaus. La mínima absoluta va ser de -2 °C, mentre que la temperatura màxima estival va arribar als 34,5 °C. Es tracta de valors moderats si es comparen amb altres zones del Bages, on les temperatures solen ser més elevades. Cal tenir en compte que l’estació es troba a 912 metres d’altitud. La temperatura mitjana anual va ser de 12,9 °C.
Situada en un emplaçament exposat als quatre vents, l’estació registra velocitats de vent elevades al llarg de tot l’any. La mitjana anual se situa en 62 km/h, amb una ratxa màxima propera als 90 km/h.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats