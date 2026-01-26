Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Les precipitacions del 2025 alleugen parcialment la sequera al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac

L’estació meteorològica de la Mata va registrar 813 litres/m2 de pluja durant l’any, amb tres mesos especialment plujosos, temperatures suaus i episodis de vent intens, segons les dades de Meteoguilleries.

Estació automàtica situada a la Mata

Estació automàtica situada a la Mata / Diputació de Barcelona

Regió7

Manresa

L’any 2025 ha estat marcat per un augment de les precipitacions al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, després de tres anys consecutius amb registres per sota de la normalitat. Segons les dades recollides per Meteoguilleriesl’estació meteorològica automàtica situada a la Mata ha acumulat un total anual de 813 l/m2 de pluja, una xifra que, sense ser extraordinària, ha contribuït a alleujar parcialment la llarga sequera que ha afectat el parc. Pel que fa a les temperatures, s’han mantingut en valors suaus.

L’estació meteorològica de la Mata està operativa des de l’octubre de 2020 i durant el 2025 ha estat objecte d’una revisió important. Les tasques han inclòs la substitució del pluviòmetre i una revisió general de tots els components, amb l’objectiu de garantir-ne la màxima fiabilitat i operativitat.

Tres mesos especialment plujosos

Pel que fa a la distribució de les precipitacions, destaquen especialment els mesos de març i desembre, amb 216 l/m2 i 123 l/m2, respectivament. També cal remarcar el mes de juliol, habitualment sec, que enguany ha registrat 150 l/m2, un valor molt poc freqüent per a aquesta època de l’any. Al març es van registrar 24 dies amb precipitació, mentre que al juliol en van ser 10 i al desembre, 14.

En canvi, els mesos més secs de l’any van ser gener i juny, amb precipitacions pràcticament inexistents.

Temperatures suaus i vent intens

Les temperatures registrades durant el 2025 es poden qualificar de suaus. La mínima absoluta va ser de -2 °C, mentre que la temperatura màxima estival va arribar als 34,5 °C. Es tracta de valors moderats si es comparen amb altres zones del Bages, on les temperatures solen ser més elevades. Cal tenir en compte que l’estació es troba a 912 metres d’altitud. La temperatura mitjana anual va ser de 12,9 °C.

Situada en un emplaçament exposat als quatre vents, l’estació registra velocitats de vent elevades al llarg de tot l’any. La mitjana anual se situa en 62 km/h, amb una ratxa màxima propera als 90 km/h.

TEMES

