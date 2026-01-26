Manresa i Terrassa demanen la gratuïtat temporal dels peatges de l'autopista per la crisi de Rodalies
Els alcaldes de totes dues poblacions adrecen una carta conjunta a la Generalitat on tambe reclamen un urgent i acurada inspecció de les vies ferroviàries que passen per les dues ciutats per garantir-ne la seguretat i el bon funcionament.
Els alcaldes de Manresa, Marc Aloy, i de Terrassa, Jordi Ballart, han signat una carta conjunta adreçada a la Generalitat on demanen a la Generalitat que implanti la gratuïtat temporal dels peatges de la C-16 per la crisi de Rodalies.
Davant els problemes greus que està causant a la ciutadania la crisi del servei ferroviari de Rodalies, ambdós alcaldes han adreçat la missiva a la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tenint en compte que el tram entre ambdues ciutats és un dels més afectats per les incidències de la línia R4.
L’alcalde de Manresa ha mostrat la seva preocupació davant d’una situació que s’està allargant massa en el temps i que està provocant una pèrdua de credibilitat del servei de Rodalies. La línia R4, que enllaça Manresa amb Barcelona, és una infraestructura clau per la mobilitat territori i, en aquest sentit, ha reclamat que el servei es reprengui com més aviat millor “amb totes les garanties de seguretat” i, que mentre això no passi, “s’aixequin les barreres de l’autopista per donar una resposta ràpida a totes aquelles persones que no en són usuàries habituals i, per tant, no estan registrades”. Cal recordar que la C-16 ja és gratuïta de dilluns a divendres per a les persones registrades que fan l’anada i la tornada dins el mateix dia.
L’alcalde de Terrassa ha recordat que “el Govern ha anunciat que el servei de Rodalies serà gratuït a tot el país durant un mes, i creiem que també és necessari facilitar la mobilitat per carretera davant les fallades del servei ferroviari, per això fem un front comú Terrassa i Manresa, per reclamar a la Generalitat la gratuïtat dels peatges durant com a mínim aquest mateix període".
Els batlles també han reclamat que s'efectuï de manera urgent una inspecció acurada de les vies ferroviàries que passen per les dues ciutats per garantir-ne la seguretat i el bon funcionament. “El nostre país mereix un servei de transport públic de qualitat, fiable i eficient”, ha declarat Ballart. Per la seva banda, Aloy ha admès que el govern central està començant a invertir a Rodalies, però ha recordat que es va molt tard: “Són més de 40 anys d’abandó, que ens han portat al col·lapse d’un servei essencial per la mobilitat de milers de persones arreu del país”. Per aquest motiu, ha demanat fer un front comú entre el govern de la Generalitat i els municipis “per pressionar el govern central i aconseguir que faci les inversions que mereix la ciutadania de Catalunya”.
Els dos Ajuntaments han informat que continuaran fent seguiment constant de l’evolució de la crisi ferroviària i de les seves conseqüències sobre la mobilitat, després de les situacions de confusió que s’han viscut els darrers dies. També expressen el seu suport al personal d’ADIF i als maquinistes de Renfe, que fa dies que es veuen abocats a treballar en unes condicions especialment complicades."
Segons ha informat el consistori terrassenc, la línia R4 té, en un dia normal de funcionament, freqüències de pas de 8 minuts en hora punta i uns 2,2 milions d'usuaris anuals. Per cobrir el mal funcionament del servei, l'Ajuntament de Terrassa ha habilitat des d'aquest dilluns un bus llançadora gratuït que uneix les estacions de Terrassa Est i Terrassa Nord, on hi ha enllaç amb la línia S1 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- Alerta per un nou front que deixarà nevades al Pirineu i vent de més de 70 km/h a tot Catalunya
- Així ha estat el rescat de la família atrapada en un cotxe pel torb: els bombers també es queden encallats