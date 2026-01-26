Una persona resulta ferida crítica en un accident a l'Eix Transversal a Artés
L'accident s'ha produït quan un camió ha topat contra un cotxe aturat al voral de la carretera
Manresa
Una persona ha resultat ferida molt greu després d'un accident a l'Eix Transversal, a Artés. L'avís s'ha donat poc abans de tres quarts de vuit del matí al quilòmetre 146,9 de l'Eix Transversal en sentit Vic. Segons les primeres informacions, un camió hauria topat contra un vehicle que es trobava aturat al voral de la carretera.
Els bombers de la Generalitat han desplaçat fins a dos unitats al lloc dels fets i el SEM ha traslladat el ferit a l'Hospital de Terrassa.