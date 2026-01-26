L'R4 entre Manresa i Terrassa seguirà tallada els propers dies per reparacions a diversos punts, com Castellbell i el Vilar
ADIF està actuant en 26 punts a tot Catalunya i hi ha 330 persones addicionals treballant a més del servei habitual de manteniment. Dotze equips d’inspecció d’enginyers actuen a cada punt.
ACN
Tècnics d'ADIF, el gestor d'Infraestructures ferroviàries, han treballat durant tot aquest dilluns en la reparació d'un mur de contenció a la línia R4 a l'estació de Castellbell i el Vilar.
Aquesta és una de les actuacions necessàries per a poder restablir la normalitat en la circulació de trens entre Manresa i Terrassa, que aquest dimarts encara no serà possible. De fet, segons la consellera de Territori, Sílvia Paneque, els pròxims dies la xarxa de Rodalies funcionarà tal com es va preveure per dilluns al matí. Per tant, amb autobús des de Manresa i fins a Terrassa Nord, i a partir d'aquí poder agafar el tren.
Actuacions com la que s'està fent a Castellbell i el Vilar impedeixen la circulació de trens. En aquest cas es tracta d'un mur que ha perdut bona part de la protecció de pedra i en el qual s'està instal·lant una malla de contenció. Unes tasques que ja s'havien previst dies enrere, abans de les pluges, però la situació s'ha agreujat en les darreres hores, i s'aprofita el tall de la via per a fer una reparació que d'altra manera s'hauria d'haver realitzat durant la nit, en les estones que no circulen trens, i que ara es pot fer amb més temps i seguretat. S'està treballant en el mur de la via sentit Manresa i sobre el túnel que hi ha a la sortida de l'estació de Castellbell.
De Castellbell i el Vilar i fins a Sant Vicenç de Castellet és un dels trams tradicionalment complicats de la línia R4 de Rodalies, sent habituals les esllavissades quan s'acumula força aigua de pluja. El mateix passa a la zona de Vacarisses.
Aquest de Castellbell és un dels 23 punts crítics que estaven identificats per RENFE i els maquinistes com a imprescindibles de solucionar. De fet, és l'únic entre Manresa i Barcelona, més enllà dels que hagin pogut sobrevenir a causa de les pluges dels darrers tres dies.
En canvi, la línia de Manresa cap a Lleida presenta tres punts crítics, que s'ubicarien prop de Calaf, a Cervera i un altre més enllà de Tàrrega. En general, a banda de les vies properes a la costa, els talussos i trinxeres són els principals maldecaps dels tècnics de manteniment d'ADIF.
Adif diu que és “el principi de la fi” del desgavell de Rodalies
El president d’Adif, Pedro Marco de la Peña, ha assegurat aquest dilluns que estem davant del “principi de la fi” del desgavell de Rodalies. “Estem molt millor tot i que sembli el contrari”, ha remarcat en una roda de premsa conjunta amb el president de Renfe. “Tenim les bases per acabar d’una manera ràpida i com més aviat millor. Tenim les bases, la capacitat, la voluntat i l’acord de com fer-ho”, ha reblat Marco de la Peña, que ha fet valdre el protocol acordat amb les parts per actuar cada cop que hi hagi una incidència, i que implica tenir l’aval dels maquinistes abans de restablir. Ni Renfe ni Adif no han pogut concretar quan es recuperarà la normalitat i han recordat que aquesta setmana venen noves pluges.
El president d’Adif no ha volgut especular amb una data de normalitat al servei. “Seria imprudent”, ha dit. Però sí que ha remarcat que gràcies al protocol, ara s’ha arribat “al principi de la fi” de la crisi. Marco de la Peña ha reconegut que Rodalies té una història àmplia i una orografia complicada, però ha garantit que “el nivell d’inversió serà el que hagi de ser”. “Hi ha una revisió del pla de Rodalies i serà tot l’ambiciós que hagi de ser”, ha assenyalat.
“Primer que vingui el bon temps i després seguirem treballant en tots els punts de risc”, ha indicat.
Ha indicat que aquest matí s’han detectat quatre incidències noves, i al llarg del dia estaran totalment recuperades amb documents tècnics i inspeccions finals “consensuades amb els maquinistes, que podran comprovar l’abans i el després i donar el seu vistiplau”.
L’objectiu és recuperar la normalitat de tot el servei amb garanties absolutes de seguretat”, ha remarcat Álvaro Fernández Heredia, president de Renfe, que ha recordat, però, que les decisions finals sobre si es manté o s’atura el servei corresponen al titular d'aquest, que és la Generalitat.
Cada cop que es detecta una incidència es talla la línia i s’actua d’acord amb el protocol acordat, que implica desplaçar al lloc un equip amb enginyers d’Adif, que proposa una solució i es consulta amb els maquinistes abans de restablir.
“Aquesta és l’operativa que abans no teníem”, ha insistit el president d’Adif, que ha indicat que els maquinistes ara són “part activa en la presa de decisions” per tal de “recuperar la normalitat i el sentiment de seguretat” després de l’accident a Gelida.
Des de Renfe, Fernández Heredia ha subratllat que la xarxa ha patit un episodi de pluges torrencials, amb un efecte acumulatiu en el temps, i ha apuntat que hi ha previsions que no són bones en els pròxims dies. “Hem d’estar de la mà de la Generalitat en cada moment veient quina és l’evolució per la part meteorològica”, ha advertit, alhora que ha recordat que hi ha una alerta vermella a Galícia i s’ha pres la decisió de suspendre el servei ferroviari.
