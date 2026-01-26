Santpedor renovarà la gespa artificial del camp de futbol
Aprofitant els treballs, es realitzaran tasques de sanejament del terra i es condicionarà l’espai d’aparcament, entre altres millores
Regió7
L’Ajuntament de Santpedor afrontarà properament diverses obres de millora al camp de futbol municipal Josep Guardiola, per valor de mig milió d’euros, després de quasi 20 de funcionament.
Els treballs principals consistiran en la renovació de la gespa artificial del terreny de joc, que se substituirà per una de nova. Un cop retirada la que hi ha ara, una part d’aquesta gespa s’aprofitarà i es reubicarà a la zona de terra que hi ha annexa al camp, de manera que es podrà guanyar un nou espai d’entrenament i escalfament.
El projecte, que ja compta amb l’aprovació del ple municipal, també incorpora altres treballs addicionals que es desenvoluparan aprofitant que ja s’hi fa el canvi de gespa. D’una banda, es vol sanejar el terra de darrere de les grades, al lateral oest del camp i fins a la tanca existent, i de l’altra, es condicionarà l’aparcament. També es faran millores diverses en el conjunt de l’equipament, amb la instal·lació d’una nova xarxa de protecció i d’elements de protecció del rec, i es canviaran les porteries, entre altres coses.
El camp es va inaugurar el 2007, i el 2021 s’hi va afegir una graderia coberta de 18 metres d'amplada i amb una capacitat per a 120 persones.
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Rescaten dos escaladors atrapats per la neu a Montserrat després de passar la nit en una cova
- Un de cada deu testaments firmats al Bages acaba en un desheretament
- Javier de Haro, psicòleg, sobre el fals mite dels avis: 'Només ho entendrem quan siguem avis
- La zona de Catalunya on passa l'hivern Jorge Fernández, presentador de 'La ruleta de la suerte'
- Puente explica que el mur de Gelida era responsabilitat de Carreteres i havia rebut tres inspeccions entre 2023 i 2025
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Sor Lucía fa una crida per aconseguir al territori una de les ambulàncies que portaran a Ucraïna