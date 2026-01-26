Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Santpedor renovarà la gespa artificial del camp de futbol

Aprofitant els treballs, es realitzaran tasques de sanejament del terra i es condicionarà l’espai d’aparcament, entre altres millores

El camp de futbol de Santpedor Josep Guardiola tindrà nova gespa

Regió7

Santpedor

L’Ajuntament de Santpedor afrontarà properament diverses obres de millora al camp de futbol municipal Josep Guardiola, per valor de mig milió d’euros, després de quasi 20 de funcionament.

Els treballs principals consistiran en la renovació de la gespa artificial del terreny de joc, que se substituirà per una de nova. Un cop retirada la que hi ha ara, una part d’aquesta gespa s’aprofitarà i es reubicarà a la zona de terra que hi ha annexa al camp, de manera que es podrà guanyar un nou espai d’entrenament i escalfament.

El projecte, que ja compta amb l’aprovació del ple municipal, també incorpora altres treballs addicionals que es desenvoluparan aprofitant que ja s’hi fa el canvi de gespa. D’una banda, es vol sanejar el terra de darrere de les grades, al lateral oest del camp i fins a la tanca existent, i de l’altra, es condicionarà l’aparcament. També es faran millores diverses en el conjunt de l’equipament, amb la instal·lació d’una nova xarxa de protecció i d’elements de protecció del rec, i es canviaran les porteries, entre altres coses.

El camp es va inaugurar el 2007, i el 2021 s’hi va afegir una graderia coberta de 18 metres d'amplada i amb una capacitat per a 120 persones.

