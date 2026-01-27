ADIF manté tancat el pas de trens entre Cervera i Terrassa per obres a tres punts: Castellbell i el Vilar, Calaf i Cervera
Són les que provoquen que no circuli cap tren des de la capital del Bages ni cap a Terrassa, ni cap a Lleida
Adif preveu acabar aquesta setmana les inspeccions a la xarxa de tren per poder restablir totes les línies de Rodalies. Segons s'ha anunciat aquest matí en roda de premsa, el gestor d'infraestructures té 50 equips i 150 tècnics desplaçats a 29 punts del conjunt del sistema. Són, per tant, sis actuacions més que les què s'havien anunciat el dilluns.
D'aquestes 29, tres afecten directament al trànsit ferroviari de Manresa, fent que no circuli cap tren des de la capital del Bages ni cap a Terrassa, ni cap a Lleida. Fins a nou avís, aquests servis es fan en bus.
Això es deu a les obres de reparació del talús i del mur a l'estació de Castellbell i el Vilar, com ja va informar dilluns Regió7, però també a unes altres obres que s'estan fent entre els punts quilomètrics 268,5 i 269,5, que coincideix a la frontera entre els termes de Calaf i de Prats de Rei. Concretament, és a la zona de Solanelles i molt a prop d'on s'està treballant en un projecte de moll ferroviari.
Hi ha un tercer punt crític detectat entre Cervera i Sant Guim de Freixenet, i on també treballen les unitats d'ADIF. Aquestes tres obres són les que impedeixen que el trajecte ferroviari de Cervera a Terrassa passant per Manresa no es pugui fer amb tren.
Hi ha una altra afectació, entre Mollerussa i Tàrrega, a la RL4, però en aquest cas només alenteix la circulació de trens, però no la impedeix.
