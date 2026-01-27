La CUP Bages renova el seu grup al Consell Comarcal
Jordi Trapé i Rubèn López deixen el càrrec i passen el relleu a Joana Tarrés i Núria Culebras
El grup de la CUP ha renovat els seus representants al Consell Comarcal del Bages. Jordi Trapé (Fem Manresa) i Rubèn López (CUP Santpedor) fan un pas al costat per donar pas a Joana Tarrés (Navàs) i Núria Culebras (Monistrol). Es tracta, segons la formació, d’un relleu pactat a l’inici del mandat que «aportarà una visió descentralitzada de la comarca, de nord a sud».
El relleu s’ha formalitzat en el ple celebrat aquest dilluns i en el seu discurs de comiat Jordi Trapé ha confessat marxar amb una mirada molt més conscient del valor estratègic de la institució que quan va entrar-hi ara fa dos anys i escaig. Ha volgut reivindicar el Consell no com una administració llunyana, sinó com una eina imprescindible per a la vertebració del territori. En aquest sentit, Trapé ha defensat la tesi que el Bages funciona com una xarxa: «Si un poble queda enrere, la comarca sencera hi perd».
Tot i reconèixer debats ideològics tensos, ha afavorit el respecte democràtic per sobre dels discursos d'odi «que s'estan normalitzant en altres institucions».
Per la seva banda, Rubèn López ha estat més punyent amb la dinàmica interna de l'administració, denunciant la manca de debat real en un plenari «on la majoria no s’ha pronunciat mai i tan sols se’ls espera que votin».
La CUP destaca que amb l'entrada de Joana Tarrés i Núria Culebras reforça la presència de dones amb experiència municipalista i una mirada que abraça tota la geografia de la comarca. Joana Tarrés Sanz és regidora de l'Ajuntament de Navàs des del 2023, formant part de l'equip de govern, amb dedicació exclusiva, agafant les regidories de Personal, Educació, Medi Ambient, Món Rural, Participació, Transparència, Pubillatge i Serveis Municipals de Navàs.
Núria Culebras Flores és regidora de la CUP Monistrol de Montserrat des de 2019, primera vegada que es va presentar.
La formació destaca que les noves conselleres recullen el testimoni «amb l'objectiu de continuar fiscalitzant la institució i ser l'altaveu de les lluites populars al Bages».
