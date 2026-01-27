Detingut a Monistrol de Montserrat amb cocaïna i haixix en un bar
Els Mossos li van trobar amagades 27 paperines de cocaïna, vuit peces d’haixix i 70 euros en efectiu
Els Mossos d’Esquadra han detingut un home a Monistrol de Montserrat després d’intervenir-li diverses substàncies estupefaents en un bar del municipi. Els fets van tenir lloc mentre una patrulla policial realitzava tasques de vigilància a la població.
Segons fonts policials, els agents van observar un client d’un bar que es va mostrar nerviós en adonar-se de la seva presència i va intentar amagar un objecte a l’interior d’un paquet de tabac. En apropar-s’hi, els policies van detectar una forta olor d’haixix.
Durant l’escorcoll, els Mossos van intervenir 27 paperines de cocaïna, vuit peces d’haixix i 70 euros en efectiu.
Davant aquests fets, l’home va ser detingut i traslladat a dependències policials.
