Detingut a Monistrol de Montserrat amb cocaïna i haixix en un bar

Els Mossos li van trobar amagades 27 paperines de cocaïna, vuit peces d’haixix i 70 euros en efectiu

L'arrestat duia 27 paperines de cocaïna, vuit peces d’haixix i 70 euros en efectiu / Mossos d'Esquadra

Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els Mossos d’Esquadra han detingut un home a Monistrol de Montserrat després d’intervenir-li diverses substàncies estupefaents en un bar del municipi. Els fets van tenir lloc mentre una patrulla policial realitzava tasques de vigilància a la població.

Segons fonts policials, els agents van observar un client d’un bar que es va mostrar nerviós en adonar-se de la seva presència i va intentar amagar un objecte a l’interior d’un paquet de tabac. En apropar-s’hi, els policies van detectar una forta olor d’haixix.

Durant l’escorcoll, els Mossos van intervenir 27 paperines de cocaïna, vuit peces d’haixix i 70 euros en efectiu.

Davant aquests fets, l’home va ser detingut i traslladat a dependències policials.

