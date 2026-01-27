La Direcció d'Infermeria de la Regió Sanitària Catalunya Central compleix un any amb nous reptes de lideratge i cures
En aquest temps, el Comitè de Direcció Infermera ha consolidat espais de participació territorial, ha impulsat tres grups de treball estratègics i ha reforçat la visió infermera en la presa de decisions sanitàries
Regió7
Reforçar el lideratge infermer, la qualitat de les cures i el benestar dels professionals i de la ciutadania. Són els reptes de futur que es marca el Comitè de Direcció d'Infermeria de la Regió Sanitària Catalunya Central, coincidint amb el primer aniversari de la seva creació al territori.
La trobada ha permès fer balanç d'aquest primer any de funcionament, després de la seva creació el gener del 2025. El Comitè de Direcció Infermera té com a objectiu garantir l’autonomia i el potencial professional de les infermeres, enfortir-ne la visibilitat en tots els nivells de decisió i contribuir a la millora del benestar i les cures de la població, en coherència amb el Pla Estratègic i el Pla d’Acció vigents del Servei Català de la Salut.
En aquest sentit, la directora de cures infermeres del sistema públic de salut, Begoña Martí, ha participat en la sessió que ha servit per fer balanç del primer any a la Catalunya Central i ha destacat que “la creació i consolidació dels comitès de direcció infermera és una aposta estratègica del sistema públic per reconèixer el paper clau de les infermeres en la transformació del model assistencial, reforçar el seu lideratge i garantir que la mirada de les cures sigui present en totes les decisions rellevants”. Martí ha subratllat que aquests espais “contribueixen directament a millorar els resultats en salut, la qualitat de l’atenció i el benestar tant dels professionals com de la ciutadania”.
Durant aquest primer any, el CDI de la Catalunya Central s’ha consolidat com un espai estable de treball i coordinació territorial, amb reunions trimestrals i una àmplia representació de les entitats proveïdores del territori: atenció primària, hospitals, salut mental, atenció intermèdia, SEM, ASSIR i, properament, l’àmbit residencial amb la nova Agència d’Atenció Integrada. Aquesta pluralitat ha permès incorporar la visió infermera a la planificació i gestió sanitària des d’una mirada transversal i compartida.
El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha posat en valor el recorregut fet al territori i ha remarcat que “en només un any, el Comitè de Direcció Infermera s’ha convertit en un espai útil i necessari per escoltar el col·lectiu, compartir realitats diverses i avançar en decisions més alineades amb les necessitats reals dels professionals i de la població de la Catalunya Central”. Segons Sánchez, “aquest treball conjunt ens ajuda a construir un sistema més cohesionat, proper i orientat a les cures, que és una de les grans fortaleses del nostre territori”.
Entre els principals avenços del primer any destaca la posada en marxa de diversos grups de treball impulsats pel Comitè, alineats amb les prioritats del territori. S’ha iniciat el grup de treball de cures, amb experiències ja en marxa a comarques com Osona i Bages, i s’ha acordat l’impuls d’un grup específic sobre cura dels professionals d’infermeria, com a resposta a la preocupació compartida pel benestar emocional i laboral del col·lectiu. Paral·lelament, el Comitè ha començat a definir l’enfocament del futur grup d’humanització, que es concretarà en les properes sessions.
Les reunions també han servit per compartir l’estat de situació de la professió infermera a cada entitat, recollir inquietuds i propostes de millora, i analitzar marcs estratègics com el Pla de Salut de Catalunya, el Pla de Salut de la Catalunya Central i el Pacte territorial, amb especial atenció als indicadors d’avaluació i impacte.
En el balanç del primer any, la Direcció d’Infermeria de la Regió valora molt positivament la consolidació d’aquest espai de lideratge infermer territorial, que reforça la participació activa de les infermeres en la presa de decisions i contribueix a ordenar, planificar i projectar la professió des d’una mirada de futur.
De cara als propers mesos, el Comitè de Direcció Infermera es fixa com a reptes prioritaris aprofundir en el desenvolupament dels grups de treball, millorar encara més la comunicació amb les direccions del territori i continuar generant impacte real en la qualitat de les cures, el benestar dels professionals i la salut de la població de la Catalunya Central.
