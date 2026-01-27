Els Mossos d’Esquadra detenen dos homes per cultivar marihuana en un immoble de Balsareny
Tenien 1.401 plantes en fase inicial de creixement i 1.187 plantes en procés d’assecament
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres, 21 de gener, dos homes de 28 i 42 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. A un dels detinguts també se’l va detenir per un delicte d’amenaces i per una ordre judicial de detenció i ingrés a presó.
Va ser el passat dimecres quan els agents es van desplaçar fins a un immoble de Balsareny, després que veïns de la zona els informessin que en una casa de la població s’hi podria estar duent a terme una activitat il·lícita. En arribar a l’habitatge, un home va obrir la porta i, quan la patrulla li va demanar la documentació, va entrar a l’interior de la casa i ja no en va tornar a sortir. Després d’uns minuts d’espera, els agents van veure una segona persona a l’interior, que els va autoritzar a accedir-hi. Un cop dins, els agents van comprovar que el primer home havia fugit i van percebre una forta olor de marihuana. A més, van poder veure una habitació amb plantes petites de marihuana.
Davant d’aquests fets, els agents van detenir l’home per un delicte contra la salut pública, i una patrulla es va quedar custodiant la casa a l’espera de l’autorització judicial per realitzar l’entrada i registre.
Aquella mateixa nit, els mossos van rebre l’avís que una persona havia accedit a una finca propera a l’immoble custodiat. Ràpidament, una patrulla va anar a fer comprovacions i va localitzar un home amagat en una caseta d’un hort. En adonar-se de la presència policial, l’individu va amenaçar els agents amb un rec, però finalment, l’home va desistir de la seva actitud i, en identificar-lo, els mossos van comprovar que li constava una ordre judicial de detenció i ingrés a presó. A més, el van relacionar amb la persona que havia fugit aquell mateix matí de l’immoble custodiat.
Per aquests fets, l’home va quedar detingut per un delicte contra la salut pública, un delicte d’amenaces i per l’ordre judicial de detenció pendent.
El divendres 23 de gener, els mossos van fer l’entrada i registre a l’habitatge. A l’interior van localitzar 1.401 plantes en fase inicial de creixement i 1.187 plantes en procés d’assecament, i una complexa instal·lació amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris destinats a afavorir el cultiu.
Els detinguts van passar el dia 24 a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
