La Generalitat presenta un pla de Rodalies que arriba als 8.000 milions en inversions
La despesa per a manteniment de la xarxa es duplica respecte la previsió inicial, 1.340 milions en cinc anys
Europa Press
L'actualització del Pla de Rodalies 2020-2030 entra en la segona meitat del full de ruta amb un increment generalitzat de la inversió d'un 26% més en el conjunt del període, i doblant la inversió prevista per al programa de manteniment, que ara serà de 1.340 milions d'euros per als propers cinc anys.
En concret, el programa de reposició d'actius inclòs en el pla, i que fa referència al manteniment preventiu i correctiu de la infraestructura, comptava amb una inversió prevista inicialment de 1.018 milions d'euros per als propers 10 anys, que s'ha incrementat ara fins a 2.243 milions d'euros, ha explicat aquest dimarts la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una roda de premsa.
D'aquest total, s'han invertit ja 586 milions d'euros entre 2020 i 2025, i en el pla inicial, les inversions previstes per a aquest programa entre 2026 i 2030 eren sobre el voltant de 432 milions d'euros, que ara s'han convertit en 1.340 milions d'euros per als propers cinc anys dedicats al manteniment.
"És una actualització absolutament imprescindible d'un pla que té un objectiu molt clar, que és millorar d'una manera estructural en l'àmbit de les infraestructures i aconseguir els estàndards d'eficiència i de qualitat que mereixem com a país", ha explicat Paneque en una roda de premsa d'aquest vespre en la qual també hi havia el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
Increment generalitzat
Aquest augment en les partides de manteniment s'emmarca en l'increment generalitzat de la inversió per al conjunt del pla, d'un 26%, fins als 8.037 milions d'euros d'inversió entre 2020 i 2030, des dels 6.300 milions d'euros d'inversió prevists inicialment. Aquests 8.000 milions ja era una xifra que els socialistes havien posat sobre la taula els darrers dies com la quantitat que ells consideren òptima per a la modernització i actualització de la xarxa de trens.
A més d'aquest increment del pressupost, el segon quinquenni del pla també ha afegit un nou programa al full de ruta, que suposarà la creació de vies d'estacionament i tallers de manteniment i reparació de trens per respondre a l'increment de la flota prevista.
"Aquest pla no solucionarà tots els problemes d'un dia per a un altre, però és una aposta clara que necessita temps. És un canvi de ritme important que inclou més manteniment, més planificació, més orientació a l'usuari i més transparència", ha continuat la consellera.
Així, amb aquest augment de la inversió per al conjunt del pla, en el període que comença ara s'invertiran 4.386 milions d'euros entre 2026 i 2030, repartits als diferents programes com és el manteniment, l'ampliació del material rodant o les planificacions d'actuacions futures, entre altres.
En concret, el programa de manteniment i reposició d'actius inclou 287 noves actuacions, que afecten des d'actuacions en infraestructura, amb actuacions en ponts o túnels, fins a sistemes de seguretat, de telecomunicacions o d'energia, amb la inversió prevista d'aquests 1.349 milions d'euros.
En total, el pla s'articulava fins ara en sis grans programes d'actuació per millorar el serveis, comprimits en tres grans objectius, que és la millora de fiabilitat --a través del manteniment--, la millora de la qualitat del servei i l'increment de la capacitat.
La millora en la qualitat del servei és el que té un dels majors marges de millora, ha explicat Paneque, amb actuacions que busquen millorar la informació en temps real per als usuaris i la pròpia accessibilitat a les estacions.
Així, en els propers cinc anys la millora de la informació compta amb una inversió prevista de 25 milions d'euros, la millora de les estacions amb altres 740 milions d'euros, i l'adquisició i modernització del parc ferroviari amb 768 milions d'euros.
L'últim objectiu passa per augmentar la capacitat del sistema, i donar així resposta al creixement poblacional a Catalunya i complir amb l'objectiu inicial del pla d'aconseguir els 600.000 usuaris diaris de Rodalies.
La Generalitat ha especificat les obres i canvis previstos:
S'han de fer obres en estacions, amb una inversió de prop de 740 milions d'euros.
S'han de construcció de noves estacions i grans remodelacions a Sants, la Sagrera, Camp de Tarragona, Reus-Bellissens, Circuit de Catalunya-Montmeló; Sant Feliu de Llobregat, Parets del Vallès i Montcada – Bifurcació.
S'ha de millorat l’accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda i fer un perllongament d’andanes per augmentar la capacitat.
S'han de construir nous intercanviadors; entre la línia R8 i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), a Sant Cugat del Vallès.
I s'ha d'afrontar una renovació del parc mòbil. El nou Pla preveu incorporar 110 unitats per modernitzar el parc mòbil i oferir unes millors prestacions a les persones usuàries. D’aquestes, 53 serviran, a més, per a millorar la freqüència i la capacitat dels serveis, mitjançant la composició doble de tots els trens a les línies R1, R2 i R4, reduint alhora la congestió a les hores punta. La inversió prevista és de 768 milions d'euros.
Més capacitat del sistema
Amb obres per valor de 1.841 MEUR, el nou Pla vol adaptar la xarxa de Rodalies de Catalunya a les necessitats de mobilitat d’un país que creix demogràficament i econòmica, mitjançant l’ampliació de la xarxa i la configuració de noves línies. Per programes, aquesta inversió es divideix en:
Es preveu un increment de la capacitat de la xarxa: amb obres com el nou accés a l’aeroport de Barcelona – el Prat, el desdoblament de l’R3; el nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el corredor del Vallès , la quadruplicació entre Castelldefels i el Prat; la bifurcació a diferent nivell de Cerdanyola Universitat i el nou ramal en el nus de Vila-seca; i la remodelació de les estacions de Montcada Bifurcació i Castelldefels.
També la integració urbana en diferents punts: Montcada i Reixac, Vilafranca del Penedès, l’Hospitalet de Llobregat, i Sant Feliu de Llobregat; variant de Figueres, adequació del pas soterrat Mollet del Vallès – Sant Fost.
S'ha de fer una implantació de sistemes de seguretat i telecomunicacions
I s'han de crear vies d’estacionament i tallers, per a consolidar una infraestructura de suport adequada a la provisió dels nous trens, amb una inversió de 637 MEUR. Així es preveuen noves vies d’estacionament a Granollers, Mataró, Sant Celoni, Maçanet-Massanes, Sant Vicenç de Calders, l’Hospitalet de Llobregat, Manresa, l’Estació de França, la Garriga i Martorell; estacions tècniques al Prat de Llobregat i Terrassa Can Boada i construcció de nous tallers a Ripoll, Granollers Centre, Manresa i Sant Vicenç de Calders, i renovació de Vilanova i la Geltrú i Mataró.
