Navarcles encarrila el final d'obres que transformaran la plaça Sant Valentí

Serà de plataforma única i donarà prioritat als vianants, amb un trànsit molt reduït, aparcament escàs i verd urbà

Obres a la plaça Sant Valentí de Navarcles

Obres a la plaça Sant Valentí de Navarcles / Ajuntament de Navarcles

Jordi Escudé

Jordi Escudé

Navarcles

Les obres de remodelació de la plaça Sant Valentí de Navarcles encaren la seva recta final, i es preveu que estiguin enllestides el pròxim mes de febrer. L’actuació transformarà aquest espai en una plaça de plataforma única, amb prioritat per als vianants, trànsit molt reduït i més verd urbà. L'objectiu és que el nucli antic consolidi un nou espai de lleure, trobada i socialització, fins al punt que també s'hi puguin celebrar fires o altres activitats.

Els treballs afecten una superfície de 460 m2 amb un pressupost de 216.000 euros. Suposaran l'eliminació dels aparcaments existents, tot i que es reservarà una plaça per a persones amb mobilitat reduïda i també una zona de càrrega i descàrrega. La nova plaça també inclourà espais de verd urbà, amb vegetació per humidificar l'aire, i arbrat que proporcioni ombra i que serveixi de refugi climàtic a l'estiu però que, al mateix temps, deixi passar els rajos de sol per poder-hi fer estada a l'hivern. A més, hi haurà jardineres de formigó, que serviran de bancs i com a solució funcional per adaptar la plaça al seu fort desnivell, tenint en compte que aquests murs-jardinera permeten esglaonar el terreny i crear plataformes planes, segures i accessibles, amb recorreguts suaus per a tothom.

El projecte s’emmarca en un conjunt d’actuacions de millora i pacificació del nucli antic, que van començar a la plaça Aguilar, i que tindran continuïtat en altres indrets. Destaca la renovació integral de la plaça de la Vila, prevista per a aquest 2026.

