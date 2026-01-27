El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
La fiscalia demana sis anys de presó per a cadascun d'ells, el retorn dels diners i una multa de més de 4 mil euros
Els fets es remunten a l'any 2022. Segons l'escrit de la Fiscalia, el nebot i la senyora que cuidava la dona, d'avançada edat i amb un delicat estat de salut, s'haurien aprofitat de la seva confiança aconseguint que aquesta els cedís determinades quantitats de diners amb l'objectiu que els administressin. Però en comptes d'això, ells se'ls embutxacaven. Entre agost del 2021 i setembre de 2022, els acusats haurien tret del caixer 71,730 euros d'un compte i 33.600 d'un altre, ambdós de la mateixa entitat.
La víctima vivia amb el seu germà l'any 2021, però el 2022 ja va ser ingressada a la Fundació Sociosanitària Sant Josep, d'Igualada. El mes d'octubre se li va diagnosticar demència mixta en fase de greu afectació, i va acabar morint a primers d'abril de 2024.
El cas es jutjarà el dimecres de la setmana que ve i la Fiscalia sol·licita per als dos acusats una pena de sis anys de presó per apropiació indeguda, més una multa de 4.320 euros. A més a més, com a responsabilitat civil, els acusats haurien d'indemnitzar els hereters legals de la víctima amb la quantitat de 105.230 euros.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats