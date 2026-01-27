Sant Fruitós de Bages commemora el Dia Internacional de les Víctimes de l’Holocaust
L’acte, amb la participació d’alumnes i usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera, s’emmarca en el cicle Recordar per no oblidar
Regió7
Sant Fruitós de Bages ha commemorat avui, 27 de gener, el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust amb un acte d’homenatge a les persones deportades als camps d’extermini nazis. L’acte s’ha celebrat a l’Espai de la Memòria, situat a la plaça de la Vila, i ha comptat amb la participació de l’alumnat de batxillerat de l’Institut Gerbert d’Aurillac i dels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera.
Durant la commemoració s’ha fet la lectura del manifest conjunt de l’Amical de Mauthausen i s’ha ofert una peça de música en directe, El pianista, interpretada per alumnes del centre educatiu. A l’acte hi han assistit l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; el regidor d’Ensenyament, David Serrano, així com altres regidors i regidores del consistori. La commemoració ha finalitzat amb una ofrena col·lectiva davant l’estàtua en record de les víctimes de la Guerra Civil espanyola i de la Segona Guerra Mundial.
A la mateixa plaça està prevista la realització d’un mural commemoratiu, que es pintarà de manera col·lectiva. Aquesta acció no s’ha pogut dur a terme avui a causa de la pluja i es realitzarà en una data pròxima.
Aquest acte s’emmarca en la setena edició del cicle d’activitats Recordar per no oblidar. En aquest context, durant el mes de març la Biblioteca Municipal acollirà l’exposició Els camps de concentració d’Espanya: la xarxa de l’horror franquista. A més, el club de lectura es dedicarà a la novel·la Rua de captius, de Francesc Grau i Viader, una obra basada en l’experiència de l’autor com a deportat, que descriu amb una gran força literària la vida als camps, la deshumanització dels presoners i la lluita per la supervivència i la dignitat.
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- Efectes de la nevada al Berguedà: 'De 150 dinars previstos en vam servir 22
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una família queda atrapada 4 hores pel torb i els bombers els fan un refugi d'emergència
- Jornada de rescats a Montserrat: tres persones amb un gos es perden i dos escaladors es queden bloquejats
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso