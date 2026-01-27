Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós de Bages presenta la seva primera Comunitat Energètica Municipal

Es realitzarà una sessió oberta a tothom el dijous 5 de febrer al Nexe – Espai de Cultura

El dijous 5 de febrer, a les vuit del vespre, al Nexe – Espai de Cultura, es durà a terme una presentació oberta a tothom

El dijous 5 de febrer, a les vuit del vespre, al Nexe – Espai de Cultura, es durà a terme una presentació oberta a tothom / Arxiu | Salvador Redó

Regió7

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages presenta a la ciutadania la primera Comunitat Energètica del municipi, un nou model de consum que, tal com apunten des del consistori, permetrà accedir a energia renovable produïda a partir de plaques fotovoltaiques municipals. El dijous 5 de febrer, a les vuit del vespre, al Nexe – Espai de Cultura, es durà a terme una presentació oberta a tothom on es donaran tots els detalls d’aquesta iniciativa.

L’objectiu d’una Comunitat Energètica és transformar la manera com el municipi produeix, gestiona i consumeix energia, avançant cap a un model descentralitzat, democràtic i sostenible, en què els consumidors assumeixen un paper actiu dins del sistema energètic local. El projecte de Sant Fruitós es vertebra a partir de tres elements principals: la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum compartit situada a la pista coberta de l’Escola Monsenyor Gibert; una plataforma de gestió energètica que centralitzarà i digitalitzarà les dades de consum i generació; i un gestor de la comunitat energètica, encarregat de la gestió administrativa, financera i energètica del projecte.

En aquest model, l’Ajuntament serà el promotor, titular de les instal·lacions fotovoltaiques i impulsor de la participació ciutadana. Un cop posats en marxa la plataforma i el gestor, s’obrirà un concurs de pública concurrència perquè persones i entitats situades a menys de dos quilòmetres de la instal·lació puguin sol·licitar formar part de la Comunitat Energètica. Totes les persones interessades en aquest nou model podran informar-se, resoldre dubtes i saber tots els detalls d’aquest nou model energètic en la sessió informativa del dia 5 de febrer.

