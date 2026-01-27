S'enfronta a 14 anys de presó per agressió sexual i maltractaments a la seva parella a Manresa
En els 7 mesos que va durar la relació sentimental, l'acusat va humiliar la víctima des del primer dia i fins el darrer, quan ella el va denunciar
La secció vintena de l'Audiència de Barcelona jutjarà el divendres de la setmana que ve un ciutadà dominicà acusat de violència masclista continuada i agressió sexual contra la seva parella sentimental, fets presumptament comesos entre desembre de 2022 i juliol de 2023 a Manresa. L'acusat es troba en presó preventiva des de pràcticament el moment de la seva detenció, el 14 de juliol de 2023.
Segons l’escrit de conclusions provisionals, l’acusat hauria mantingut una relació marcada per un control constant, actituds possessives, agressions físiques reiterades, humiliacions i intimidacions, generant en la víctima una situació de dependència, por i aïllament. La Fiscalia descriu un escenari de violència habitual en l’àmbit de la parella, amb episodis d’agressions físiques que van causar diverses lesions, totes elles acreditades mitjançant assistència mèdica.
Els fets més greus haurien tingut lloc la nit del 9 al 10 de juliol de 2023, quan l’home presumptament va agredir sexualment la seva parella, malgrat la negativa expressa d’aquesta, exercint violència física i sexual. Les lesions derivades d’aquest episodi van ser documentades posteriorment a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on també van acreditar lesions anteriors.
La Fiscalia qualifica els fets com a constitutius de maltractament habitual, dos delictes de maltractament en l’àmbit familiar i un delicte d’agressió sexual agreujada, i considera l’acusat responsable criminal en qualitat d’autor, sense que concorrin circumstàncies atenuants ni agreujants.
En conseqüència, el Ministeri Públic sol·licita 14 anys de presó pel delicte d’agressió sexual, i penes addicionals de presó properes als dos anys i mig pels delictes de maltractament. Pel que fa a la responsabilitat civil, la Fiscalia reclama que l’acusat indemnitzi la víctima amb 320 euros per lesions i 9.000 euros pels danys morals derivats de l’agressió sexual, a més dels interessos legals corresponents.
Aquest cas va ser instruït inicialment al jutjat de primera instància i instrucció de Violència sobre la Dona de Manresa i el judici se celebrarà el pròxim divendres 6 de febrer a l'Audiència Provincial de Barcelona.
