Súria inicia la commemoració del centenari de la mort de Magí Fàbrega amb una exposició a Cal Balaguer del Porxo
La mostra obre un any d’homenatges al jurista i catedràtic surienc, nascut a Cererols i vinculat a la Universitat de Barcelona
Regió7
Súria ha iniciat la commemoració del centenari de la mort del destacat advocat, jurista i catedràtic Magí Fàbrega i Cortès amb una exposició a la sala Cal Balaguer del Porxo. La figura d’aquest surienc il·lustre, nascut a Cererols, serà recordada al llarg d’aquest any 2026 amb altres activitats.
L’exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat es va inaugurar el passat dissabte 24 de gener, en el marc dels actes de la Festa de Sant Sebastià. Es tracta d’una mostra produïda per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Súria amb l’objectiu de donar a conèixer la vida i les aportacions de Magí Fàbrega, que dona nom a un carrer de la vila des de l’any 1929.
La seva activitat docent va estar estretament vinculada a la Universitat de Barcelona, on va exercir com a catedràtic de Dret Civil i va ocupar càrrecs de responsabilitat acadèmica com els de degà, vicerector i rector en funcions. Magí Fàbrega fou un jurista de gran prestigi i autor de diverses obres de referència en l’àmbit del dret.
L’acte d’inauguració de l’exposició va anar a càrrec del regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, i va comptar amb la presència de la regidora d’Esports i Festes, Alba Martínez, així com d’altres membres de la Corporació Municipal. La mostra repassa la trajectòria vital i professional de Magí Fàbrega en el context històric de la seva època, tot destacant la seva vinculació amb Cererols i amb la Universitat de Barcelona.
L’obertura també va comptar amb l’assistència de membres de la família Fàbrega, que han col·laborat en l’exposició amb l’aportació de documents, informació i peces històriques d’interès.
En la conferència inaugural, Albert Fàbrega va subratllar la importància de la trajectòria acadèmica de Magí Fàbrega, desenvolupada en una etapa històrica convulsa, marcada per profunds canvis polítics, socials i universitaris. L’acte es va cloure amb la lectura d’un fragment de les memòries de l’escriptor Josep Maria de Sagarra, que va ser alumne del catedràtic surienc i s’hi refereix en termes molt elogiosos.
L’exposició es podrà visitar a la sala Cal Balaguer del Porxo fins al pròxim 6 d’abril, en el següent horari:
- De divendres a diumenge, d’11.00 a 13.00 hores
- Dissabtes, també de 17.00 a 19.00 hores
Visita patrimonial a Cererols
Dins del programa de la Festa de Sant Sebastià, aquest diumenge 1 de febrer tindrà lloc la visita patrimonial Una passejada per Cererols: els paisatges de Magí Fàbrega. L’activitat estava prevista inicialment per al passat dissabte, però va haver de ser ajornada a causa de les condicions meteorològiques adverses. El recorregut de la visita passarà per diversos indrets de Cererols que van formar part de l’entorn vital de Magí Fàbrega durant la seva infantesa. La sortida serà a les 9.30 hores des del Rieral de Tordell.
