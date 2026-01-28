El Consell del Bages demana la gratuïtat de la C-16 i inversions immediates a Rodalies
Considera que el «col·lapse ferroviari» d’aquests dies posa en evidència la debilitat de les connexions de la comarca
El Consell del Bages ha traslladat una reclamació de mesures immediates i estructurals per garantir la mobilitat a la comarca «davant el nou episodi de col·lapse ferroviari». L’ens comarcal torna a sol·licitar la gratuïtat de la C-16 perquè considera que «mentre persisteixin les incidències greus a Rodalies es fa més evident que mai que el Bages ho necessita per no perdre competitivitat» i afegeix que «si la Generalitat ha aixecat barreres a la C-32, també ho ha de fer a la C-16». També reclamen un pla de xoc amb reforç de trens, personal i informació en temps real, i un calendari verificable d’inversions al corredor Manresa-Barcelona «que posi fi a dècades d’infrafinançament».
El president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, ha expressat que «el Bages no pot continuar perdent hores, oportunitats i competitivitat perquè el tren falla i les carreteres es col·lapsen. Exigim resultats: fiabilitat a Rodalies, gratuïtat de la C-16 i un calendari d’obres amb terminis i responsables clars».
El Consell assenyala la responsabilitat principal del govern espanyol, Renfe i Adif, per una situació que «s’arrossega anys d’inversions insuficients, material obsolet i manca de manteniment». De la mateixa manera, l’ens demana també a la Generalitat «més lideratge en la gestió de contingències, coordinació horària tren-bus, reforç de línies exprés i informació unificada amb compensacions automàtiques als usuaris quan el servei no es presta amb normalitat».
El president del Consell ha lamentat que «el nostre país pateix un dèficit fiscal crònic, amb una pressió molt alta que no es tradueix en més i millors serveis sinó en una manca endèmica d’inversions. Cal inversió, gestió i transparència. La ciutadania del Bages mereix un servei digne». L’ens comarcal demana també a la Generalitat «més lideratge» en la gestió de contingències, coordinació horària tren-bus, reforç de línies exprés i informació unificada amb compensacions automàtiques als usuaris quan el servei no es presta amb normalitat.
En paral·lel, el Consell Comarcal reforça la petició històrica d’accelerar el desdoblament de la C-55 i d’executar millores de capacitat i seguretat a la C-16, «perquè quan el tren falla l’autovia i la carretera encara se saturen més generant un bloqueig major a la comarca». I recorden que «hem traslladat reiteradament la necessitat del desdoblament de la C-55 com a condició de futur del Bages. Avui és més urgent que mai».
