Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasMaquinista de l'R4Cementiri xinèsGuillem ToméNevada al PirineuBaxi Manresa
instagramlinkedin

La fiscalia demana cinc anys de presó per a un jove de Manresa acusat d'agredir sexualment la seva germanastra menor d'edat

A aquesta pena caldria afegir-hi un any més de presó per un delicte continuat de provocació sexual

Seu de l'Audiència de Barcelona

Seu de l'Audiència de Barcelona / ÁLVARO MONGE / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Un jove de Manresa de 29 anys serà jutjat el dijous de la setmana vinent a l'Audiència de Barcelona acusat d'un delicte continuat d'agressió sexual a un menor i d'un altre delicte continuat de provocació sexual.

La víctima, una menor de 7 anys quan van començar els fets, tenia els pares separats i només els caps de setmana o estant de vacances convivia amb la nova parella del pare i els seus dos fills. Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, un d'ells, que tenia 20 anys quan van començar els fets, "amb ànim libidinós" feia tocament a la menor per sota la roba i li deia que ella li fes el mateix, dient que tot plegat era un joc. Això hauria passat unes 15 vegades entre els anys 2017 i 2020.

Presumptament, l'acusat també ensenyava a la menor vídeos pornogràfics amb actors reals, o en dibuixos animats, i li deia que haurien de fer el mateix. Quan la menor li va dir que ho explicaria als pares, l'acusat li va respondre que ningú la creuria, perquè l'adult era ell.

Segons el fiscal, aquests fets han provocat en la menor una afectació psicològica, en forma d'estats emocionals negatius que canalitza mitjançant conductes disruptives, dèficit d'atenció i agressivitat, i que en cas de mantenir-se en el temps podrien condicionar la personalitat de la menor.

Per això, la Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte continuat d'agressió a menor de setze anys i d'un delicte continuat de provocació sexual, pels que demana una pena de cinc anys de presó i d'un any de presó, respectivament.

A més a més, demana sis anys de prohibició d'acostament a la víctima en un radi de 500 metres, i la inhabilitació especial per a professions, oficis o activitats amb contacte amb menors durant 3 anys.

Notícies relacionades

El cas es veurà dijous dia 5 al matí a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  2. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  3. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  4. Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
  5. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  6. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  7. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  8. El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa

La paràlisi ferroviària a Catalunya bloqueja el trànsit internacional del Port de Barcelona i deixa sense sortida 15.000 tones a Tarragona

La paràlisi ferroviària a Catalunya bloqueja el trànsit internacional del Port de Barcelona i deixa sense sortida 15.000 tones a Tarragona

El curiós fenomen enregistrat per un tiktoker a les agulles de Montserrat: "No és un fantasma, però ho sembla"

El curiós fenomen enregistrat per un tiktoker a les agulles de Montserrat: "No és un fantasma, però ho sembla"

Espanya diagnosticarà aquest any més de 8.000 càncers en joves: 3.400 en homes i 4.800 en dones

Espanya diagnosticarà aquest any més de 8.000 càncers en joves: 3.400 en homes i 4.800 en dones

El Museu de Berga exposa una vintena d’olis patumaires de Ramon Calonge

El Museu de Berga exposa una vintena d’olis patumaires de Ramon Calonge

Un manresà investigat a Albacete per una estafa de criptomonedes i blanqueig de capitals

Un manresà investigat a Albacete per una estafa de criptomonedes i blanqueig de capitals

Jurisprudència «inventada» i risc de dades en obert: els casos de mala praxi per ús d’IA arriben als tribunals

Jurisprudència «inventada» i risc de dades en obert: els casos de mala praxi per ús d’IA arriben als tribunals

El Govern anuncia que mantindrà la rebaixa dels bitllets del transport públic fins al 2028

El Govern anuncia que mantindrà la rebaixa dels bitllets del transport públic fins al 2028

La fiscalia demana cinc anys de presó per a un jove de Manresa acusat d'agredir sexualment la seva germanastra menor d'edat

La fiscalia demana cinc anys de presó per a un jove de Manresa acusat d'agredir sexualment la seva germanastra menor d'edat
Tracking Pixel Contents