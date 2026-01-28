La fiscalia demana cinc anys de presó per a un jove de Manresa acusat d'agredir sexualment la seva germanastra menor d'edat
A aquesta pena caldria afegir-hi un any més de presó per un delicte continuat de provocació sexual
Un jove de Manresa de 29 anys serà jutjat el dijous de la setmana vinent a l'Audiència de Barcelona acusat d'un delicte continuat d'agressió sexual a un menor i d'un altre delicte continuat de provocació sexual.
La víctima, una menor de 7 anys quan van començar els fets, tenia els pares separats i només els caps de setmana o estant de vacances convivia amb la nova parella del pare i els seus dos fills. Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, un d'ells, que tenia 20 anys quan van començar els fets, "amb ànim libidinós" feia tocament a la menor per sota la roba i li deia que ella li fes el mateix, dient que tot plegat era un joc. Això hauria passat unes 15 vegades entre els anys 2017 i 2020.
Presumptament, l'acusat també ensenyava a la menor vídeos pornogràfics amb actors reals, o en dibuixos animats, i li deia que haurien de fer el mateix. Quan la menor li va dir que ho explicaria als pares, l'acusat li va respondre que ningú la creuria, perquè l'adult era ell.
Segons el fiscal, aquests fets han provocat en la menor una afectació psicològica, en forma d'estats emocionals negatius que canalitza mitjançant conductes disruptives, dèficit d'atenció i agressivitat, i que en cas de mantenir-se en el temps podrien condicionar la personalitat de la menor.
Per això, la Fiscalia considera que els fets són constitutius d'un delicte continuat d'agressió a menor de setze anys i d'un delicte continuat de provocació sexual, pels que demana una pena de cinc anys de presó i d'un any de presó, respectivament.
A més a més, demana sis anys de prohibició d'acostament a la víctima en un radi de 500 metres, i la inhabilitació especial per a professions, oficis o activitats amb contacte amb menors durant 3 anys.
El cas es veurà dijous dia 5 al matí a la secció tercera de l'Audiència de Barcelona.
