L’Aplec de Santa Àgata celebra 40 anys de tradició
La pujada a la capella, ubicada al costat de les restes del Castell de Gaià, i la missa solemne tindran lloc l’1 de febrer
Arriba una nova edició de l’Aplec de Santa Àgata, una cita consolidada en el calendari festiu de Gaià que enguany celebra el seu 40è aniversari. Com és tradició, el primer diumenge de febrer, que aquest any cau en dia 1, els assistents pujaran a peu fins al turó on s’ubica la capella i, un cop a dalt, participaran en la missa solemne.
La jornada reunirà els veïns del poble bagenc en un ambient de convivència i tradició. L’ascens fins a la capella de Santa Àgata culminarà a 2/4 de dotze del migdia amb la celebració de l’ofici religiós, que comptarà amb l’acompanyament musical de la Coral de Sant Esteve.
40 anys d'història
L’Aplec de Santa Àgata se celebra a la capella dedicada a aquesta santa, situada al capdamunt d’un turó, just al costat de les restes del Castell de Gaià. Tot i que la festivitat de Santa Àgata és el 5 de febrer, la trobada es realitza tradicionalment el primer diumenge de febrer al matí.
Per entendre l’origen d’aquesta activitat litúrgica, cal remuntar-se a l’any 1983, quan es va impulsar la restauració de l’ermita de Santa Àgata, després que els seus propietaris en concedissin el permís. Les tasques de reforma van anar a càrrec del gaianès Josep Matamala, amb la col·laboració de les agrupacions d’escoltes i dels veïns del municipi.
Finalment, l’any 1986 es va beneir la capella i la nova imatge de Santa Àgata, fet que va donar origen a una tradició que, quatre dècades després, continua ben viva i arrelada al municipi.
