L'Ajuntament de Castellbell reorganitza l'equip de govern amb alguns canvis de regidories
Les modificacions no afecten les retribucions ni les dedicacions a nivell global
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar portarà a terme algunes reestructuracions de l'equip de govern que afectaran algunes regidories, tot i que els canvis no alteraran el global de les retribucions ni les dedicacions dels representants electes escollits en l’inici de mandat i només comportaran modificacions de les tres regidories de govern amb dedicacions parcials. La resta de responsabilitats i dedicacions del govern es mantindran sense canvis. L'aprovació s'ha fet en el darrer ple municipal ordinari, celebrat aquest dimarts.
Els canvis es concretaran en l'actual regidora de Serveis Socials, Educació, Infància i Joventut, Alícia Pérez, que també assumirà les regidories de Serveis Generals (inclou Recursos Humans) i Igualtat, mentre que la regidora Carla Lluís, que fins ara assumia les regidories d’Esports, Salut i Gent Gran també serà la responsable de la regidoria de Festes i Entitats. Totes dues representants electes ampliaran la seva dedicació del 30 al 40% amb una retribució anual bruta de 16.000 euros. Per la seva part, Núria Martorell, mantindrà únicament la regidoria de Cultura, que se separa de Festes i Entitats, i Turisme i de Participació Ciutadana reduint la seva dedicació del 35% al 15%, amb una retribució anual bruta de 6.000 euros.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa