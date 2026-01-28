Les 4 Rs de l'R4 a la regió central: retard, renúncia, resignació i ruïna
Mentre els polítics intercanvien retrets, els passatgers busquen alternatives i la majoria de trens de mercaderies segueixen aturats
La majoria dels usuaris de la línia R4 de Rodalies han hagut d'activar un pla B a la Catalunya central, enmig de l'atordiment dels polítics i la inoperància dels gestors tècnics. De fet, el servei ferroviari manté reduccions forçoses pels problemes derivats de les múltiples fallades de l'última setmana i mitja, amb uns retards en els transports alternatius o complementaris per carretera que s'han convertit en crònics.
Aquesta és la raó per la qual els viatgers, habituals o esporàdics, procedents de les comarques interiors o amb aquesta destinació han hagut de modificar la seva lògica de desplaçament. O hi han renunciat, perquè poden optar al teletreball o l'estudi a distància.
Les obres de reparació de les infraestructures han obligat a mobilitzar un centenar i mig de busos i 700 informadors, agrupats en una desena de plans. La prioritat és obrir trams tallats. Però els passatgers que han seguit acostant-se a les estacions afectades ho fan amb desconfiança.
El director operatiu de Rodalies, Josep Enric García Alemany, i el cap d'Explotació i Manteniment d'Adif, Raúl Mínguez Bailo, han estat destituïts després que el Govern català hagi exigit responsabilitats per la greu crisi.
Amb tot, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, tracta de ser conciliador. "Volem avançar en les solucions, no pas buscar culpables", indica abans d'afegir: "Necessitem un punt d'inflexió". Santano insisteix que l'Administració central és "molt sensible al malestar de la ciutadania catalana".
El cert és que després d'un cap de setmana aturat, Rodalies va tardar dilluns menys de 45 minuts a patir la primera incidència. La segona arribava en una hora. A les persones que Regió7 ha anat entrevistant a l'estació de Manresa els resulta "incomprensible" que se'ls deixi tan "desemparats".
L'accident mortal a Gelida (Alt Penedès) per la caiguda d'un mur de contenció a la via ha desencadenat un seguit d'actuacions que han alterat una normalitat que sembla difícil de restablir.
Mentre la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, reclamava "decisions immediates" i "inversions" als titulars de Renfe i Adif, tant Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) com Junts demanaven la seva dimissió i la del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, sobreexposat mediàticament des del terrible descarrilament de dos trens a Amaduz, Còrdova, en què 45 persones van perdre la vida i desenes van quedar ferides.
Bona part dels 400.000 clients de Rodalies estan recorrent a vehicles particulars, autobusos o Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per seguir amb el seu dia a dia. Les repercussions econòmiques són terribles també en el pla industrial.
Des que va començar el caos, només ha circulat un tren llançadora entre la planta de Seat a Martorell i Barcelona. Únicament hi ha hagut moviment de locomotores aïllades, però cap comboi complet.
L'acumulació ruïnosa de contenidors de mercaderies preparats en països europeus per a Catalunya augmenta en la mateixa proporció que el desprestigi del territori.
