Un manresà investigat a Albacete per una estafa de criptomonedes i blanqueig de capitals
S'hauria embutxacat 31.400 euros guanyant-se la confiança de la víctima mitjançant enginyeria social
La Guàrdia Civil d'Albacete investiga una persona de Manresa de 50 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'estafa per falsa inversió en criptomoneda i un altre per blanqueig de capitals. La Benemèrita ha anomenat l'operació 'Skyhook'.
La investigació es va iniciar el passat mes de desembre, quan la Guàrdia Civil d'Almansa va rebre la denúncia d'una persona que afirmava haver estat víctima d'una presumpta estafa per una falsa inversió de criptomoneda. La víctima afirmava que havia realitzat ingressos per més de 31.000 euros en un compte bancari estranger que no ha pogut recuperar. A partir d'aquí l'anomenat Equip@ de la Guàrdia Civil d'Albacete es va fer càrrec de la presumpta estafa.
Segons la declaració de la víctima, va veure un anunci on es deia que, si s'invertia una petita quantitat de diners, s'obtindrien beneficis d'una manera exponencial i ràpida en inversió de moneda virtual. Per això, va accedir a un enllaç que li va enviar una persona per accedir a la pàgina web de l'anunci. Paral·lelament, i utilitzant enginyeria social, la persona investigada va contactar amb la víctima a través d'una coneguda aplicació de missatgeria instantània on, després de guanyar-se la seva confiança, la va convèncer perquè arribés a transferir 31.400 euros en diverses operacions, per a suposadament ser invertits en criptomoneda.
Les investigacions dels agents van conduir a esbrinar la identitat de la persona que gestionava el compte bancari on arribaven els diners, i es va poder comprovar que l'investigat treia ràpidament els diners d'un caixer automàtic ubicat a la seva localitat de residència, obtenint així efectiu de forma ràpida, i dificultant amb això una possible investigació policial.
La Guàrdia Civil manté obertes les investigacions sobre aquesta persona per intentar aclarir altres possibles delictes de característiques similars. Les diligències instruïdes per l'Equip@ de la Guàrdia Civil han estat posades a disposició de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància número dos d'Almansa, que s'ha fet càrrec de les actuacions.
Aprofitant aquest cas, la Guàrdia Civil recorda unes recomanacions de seguretat en temes de ciberdelinqüència. Per començar, a Espanya, qualsevol entitat que ofereixi serveis d’inversió ha d’estar registrada; per tant, es pot utilitzar el cercador de la CNMV per verificar-la. També cal accedir al web oficial de la CNMV i busca el nom de la plataforma a l’apartat «Advertències d’entitats no registrades». Si hi apareix, és una estafa confirmada.
Un altre consell és buscar el CIF i l’adreça física a l’«Avís legal». Si la seu es troba en un paradís fiscal (illes Seychelles, Saint Vincent i les Grenadines, etc.), és un indici d’una possible estafa. A més a més, si et diuen que «l’oportunitat s’acaba avui» o que «el mercat pujarà immediatament», és una tècnica de manipulació. Els mercats financers no funcionen així.
Cal sospitar si et diuen «ingressa 1.000 i te’n regalem 500», sospita. Ningú regala diners en criptomoneda. És un esquer perquè després no puguis retirar els fons amb l’excusa que «has d’operar el bo diverses vegades més».
A més, és interessant utilitzar una eina com Whois.com. Si l’empresa afirma que opera des de fa 5 anys, però el seu web es va crear fa 3 mesos, el més probable és que sigui una estafa. Cal també fixar-se bé en l’adreça URL. De vegades canvien una lletra (per exemple: binnance amb dues «n» o coinbase-support.com). Són clons.
En resum, i com a regla d’or, no s'ha d’instal·lar mai una aplicació de control remot i, encara menys, facilitar les credencials d’accés a ningú en cas d’instal·lar-la perquè et "configurin la cartera". En el moment que se'ls dona accés a la pantalla, poden veure les contrasenyes i codis. És com donar-los les claus de casa i indicar-los on hi ha la caixa forta.
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
- Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
- El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa