Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasMaquinista de l'R4Cementiri xinèsGuillem ToméNevada al PirineuBaxi Manresa
instagramlinkedin

Un manresà investigat a Albacete per una estafa de criptomonedes i blanqueig de capitals

S'hauria embutxacat 31.400 euros guanyant-se la confiança de la víctima mitjançant enginyeria social

Els equips de ciberdelinqüencia de la Guàrdia Civil d'Albacete van començar la investigació el desembre

Els equips de ciberdelinqüencia de la Guàrdia Civil d'Albacete van començar la investigació el desembre / Guàrdia Civil

Eduard Font Badia

Manresa

La Guàrdia Civil d'Albacete investiga una persona de Manresa de 50 anys, com a presumpte autor d'un delicte d'estafa per falsa inversió en criptomoneda i un altre per blanqueig de capitals. La Benemèrita ha anomenat l'operació 'Skyhook'.

La investigació es va iniciar el passat mes de desembre, quan la Guàrdia Civil d'Almansa va rebre la denúncia d'una persona que afirmava haver estat víctima d'una presumpta estafa per una falsa inversió de criptomoneda. La víctima afirmava que havia realitzat ingressos per més de 31.000 euros en un compte bancari estranger que no ha pogut recuperar. A partir d'aquí l'anomenat Equip@ de la Guàrdia Civil d'Albacete es va fer càrrec de la presumpta estafa.

Segons la declaració de la víctima, va veure un anunci on es deia que, si s'invertia una petita quantitat de diners, s'obtindrien beneficis d'una manera exponencial i ràpida en inversió de moneda virtual. Per això, va accedir a un enllaç que li va enviar una persona per accedir a la pàgina web de l'anunci. Paral·lelament, i utilitzant enginyeria social, la persona investigada va contactar amb la víctima a través d'una coneguda aplicació de missatgeria instantània on, després de guanyar-se la seva confiança, la va convèncer perquè arribés a transferir 31.400 euros en diverses operacions, per a suposadament ser invertits en criptomoneda.

Les investigacions dels agents van conduir a esbrinar la identitat de la persona que gestionava el compte bancari on arribaven els diners, i es va poder comprovar que l'investigat treia ràpidament els diners d'un caixer automàtic ubicat a la seva localitat de residència, obtenint així efectiu de forma ràpida, i dificultant amb això una possible investigació policial.

La Guàrdia Civil manté obertes les investigacions sobre aquesta persona per intentar aclarir altres possibles delictes de característiques similars. Les diligències instruïdes per l'Equip@ de la Guàrdia Civil han estat posades a disposició de la Secció d'Instrucció del Tribunal d'Instància número dos d'Almansa, que s'ha fet càrrec de les actuacions.

Aprofitant aquest cas, la Guàrdia Civil recorda unes recomanacions de seguretat en temes de ciberdelinqüència. Per començar, a Espanya, qualsevol entitat que ofereixi serveis d’inversió ha d’estar registrada; per tant, es pot utilitzar el cercador de la CNMV per verificar-la. També cal accedir al web oficial de la CNMV i busca el nom de la plataforma a l’apartat «Advertències d’entitats no registrades». Si hi apareix, és una estafa confirmada.

Un altre consell és buscar el CIF i l’adreça física a l’«Avís legal». Si la seu es troba en un paradís fiscal (illes Seychelles, Saint Vincent i les Grenadines, etc.), és un indici d’una possible estafa. A més a més, si et diuen que «l’oportunitat s’acaba avui» o que «el mercat pujarà immediatament», és una tècnica de manipulació. Els mercats financers no funcionen així.

Cal sospitar si et diuen «ingressa 1.000 i te’n regalem 500», sospita. Ningú regala diners en criptomoneda. És un esquer perquè després no puguis retirar els fons amb l’excusa que «has d’operar el bo diverses vegades més».

A més, és interessant utilitzar una eina com Whois.com. Si l’empresa afirma que opera des de fa 5 anys, però el seu web es va crear fa 3 mesos, el més probable és que sigui una estafa. Cal també fixar-se bé en l’adreça URL. De vegades canvien una lletra (per exemple: binnance amb dues «n» o coinbase-support.com). Són clons.

Notícies relacionades

En resum, i com a regla d’or, no s'ha d’instal·lar mai una aplicació de control remot i, encara menys, facilitar les credencials d’accés a ningú en cas d’instal·lar-la perquè et "configurin la cartera". En el moment que se'ls dona accés a la pantalla, poden veure les contrasenyes i codis. És com donar-los les claus de casa i indicar-los on hi ha la caixa forta.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema
  2. Una benzinera ha hagut d’indemnitzar un grup de clients després de subministrar combustible barrejat
  3. La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
  4. Xoc violent a Abrera: un dels vehicles queda completament bolcat
  5. La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
  6. Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
  7. Ibai Llanos sorprèn els seus seguidors amb una parada a la Catalunya central: 'Estic a 'la Berga'
  8. El nou restaurant Divers d'Ampans obrirà portes aquest divendres a Manresa

L'Ajuntament de Castellbell reorganitza l'equip de govern amb alguns canvis de regidories

L'Ajuntament de Castellbell reorganitza l'equip de govern amb alguns canvis de regidories

Més de 1000 alumnes de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen en la Copa Cangur 2026

Més de 1000 alumnes de Manresa, Berga, Puigcerdà, Igualada i Vic participen en la Copa Cangur 2026

El curiós fenomen enregistrat per un tiktoker a les agulles de Montserrat: "No és un fantasma, però ho sembla"

El curiós fenomen enregistrat per un tiktoker a les agulles de Montserrat: "No és un fantasma, però ho sembla"

Rodalies Barcelona compleix la meitat dels horaris programats el 2025, el nivell més baix de tots els nuclis de l'Estat

Rodalies Barcelona compleix la meitat dels horaris programats el 2025, el nivell més baix de tots els nuclis de l'Estat

Diari d’un Madrid col·lapsat per la borrasca Kristin: «Una família ha quedat atrapada per la caiguda d’una branca dins de casa»

Diari d’un Madrid col·lapsat per la borrasca Kristin: «Una família ha quedat atrapada per la caiguda d’una branca dins de casa»

Jurisprudència «inventada» i risc de dades en obert: els casos de mala praxi per ús d’IA arriben als tribunals

Jurisprudència «inventada» i risc de dades en obert: els casos de mala praxi per ús d’IA arriben als tribunals

La paràlisi ferroviària a Catalunya bloqueja el trànsit internacional del Port de Barcelona i deixa sense sortida 15.000 tones a Tarragona

La paràlisi ferroviària a Catalunya bloqueja el trànsit internacional del Port de Barcelona i deixa sense sortida 15.000 tones a Tarragona

Espanya diagnosticarà aquest any més de 8.000 càncers en joves: 3.400 en homes i 4.800 en dones

Espanya diagnosticarà aquest any més de 8.000 càncers en joves: 3.400 en homes i 4.800 en dones
Tracking Pixel Contents