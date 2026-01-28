Monistrol comença la intervenció per frenar el deteriorament de l’aqüeducte de Cal Pla
És una actuació d’urgència perquè l’estructura medieval perillava, a l’espera d’una futura més àmplia per a la seva rehabilitació
Monistrol de Montserrat ha iniciat els treballs per salvar d’urgència un dels seus elements patrimonials més emblemàtics, l’aqüeducte de Cal Pla, que es trobava en situació de risc. Operaris de l’empresa contractats per l’Ajuntament han fet les primeres intervencions de sanejament i d’apuntalament de l’estructura medieval per garantir-ne la preservació, a l’espera que en el futur s’hi pugui materialitzar un projecte de rehabilitació de més envergadura. L’estructura és a tocar del passeig de la Canaleta, que aquest cap de setmana serà un dels punts neuràlgics de la festa Romeus que tindrà lloc en aquest municipi del Bages.
Els treballs que s’hi han iniciat inclouen la neteja de la canalització superior i retirada controlada de la vegetació incrustada als murs, el tractament específic de les arrels profundes per evitar-ne la reaparició, la consolidació preventiva dels trams més vulnerables, especialment al coronament i a la canalització, en un recorregut aproximat de 75 metres; els treballs per evitar l’acumulació d’aigua i facilitar-ne l’evacuació correcta, la instal·lació temporal d’una tanca metàl·lica interior i altres elements de protecció per impedir l’accés a les zones de risc i l’ús d’una plataforma mòbil per poder treballar amb seguretat en tot el monument.
Tal com va explicar Regió7, inspeccions recents han posat de manifest diversos problemes greus que afecten l’estructura. D’una banda, l’acció de les arrels i la vegetació que creix dins dels murs ha disgregat els materials, afeblint-los i provocant despreniments puntuals de peces de pedra i ceràmica, especialment a la canalització superior. De l’altra, l’aigua estancada en alguns punts ha afavorit encara més el creixement vegetal i l’erosió dels paraments. A més, s’ha detectat el desplaçament d’alguns elements de coronament i un risc real de caiguda de peces al llarg del recorregut de l’aqüeducte, fet que representa un perill per als vianants i usuaris de l’espai públic circumdant. Un dels arcs ja va requerir, fa anys, un reforç provisional amb una estructura metàl·lica.
Declarat Bé Cultural d’Interès Local, l’aqüeducte de Cal Pla de Monistrol de Montserrat és una obra d’enginyeria formada per catorze arcs de pedra documentada ja a principis del segle XVI i que duia l’aigua de la Font Gran als molins d’oli del palau Prioral i de Cal Gibert. Tot i haver resistit el pas del temps, el monument presenta actualment un grau de deteriorament que ha obligat a intervenir-hi amb urgència per garantir-ne la seguretat i evitar-ne la degradació irreversible.
Aquesta actuació és només el primer pas d’un procés més ampli de restauració que el municipi haurà d’emprendre en els pròxims anys per garantir que l’aqüeducte de Cal Pla continuï sent un símbol de la història i identitat del poble bagenc.
Tota la intervenció seguirà criteris de mínima afectació i màxim respecte al patrimoni, utilitzant morters de calç i sorra compatibles amb els materials originals de l’aqüeducte. El pressupost de l’actuació és de 19.077,24 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució estimat de tres mesos. Els treballs es poden dur a terme gràcies al finançament total de la Diputació de Barcelona, que fa possible actuar amb rapidesa i protegir el nostre patrimoni sense impacte en les finances municipals.
