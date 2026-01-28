El PSC de Sant Joan impulsa una recollida de firmes contra la recollida porta a porta
Els socialistes argumenten que és «un model més car, que no garanteix una millora real del servei, i que incorpora un règim de sancions continuades que preocupa molts veïns i veïnes»
El Partit dels Socialistes de Catalunya de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat una campanya de recollida de signatures per mostrar el rebuig al nou model de recollida de residus porta a porta impulsat pel govern municipal. Un nou sistema, que ha de substituir el model tradicional d’illes de contenidors, que es preveu començar a implantar de manera efectiva el pròxim 16 de febrer.
Segons el PSC (que és el principal grup en representació a l’oposició i que en el mandat passat va formar govern amb Alternativa per Sant Joan) el sistema porta a porta és «un model més car, que no garanteix una millora real del servei, que genera situacions de brutícia als carrers i que incorpora un règim de sancions continuades que preocupa molts veïns i veïnes». A més, alerten que el model planteja «dubtes seriosos sobre la protecció de la privacitat de la ciutadania», perquè «per saber si s’està fent bé o no, t’han d’obrir les bosses de brossa, provoca confusió i problemes en el dia a dia, especialment entre persones grans, famílies» i fa incís també en els bars, «que hauran d’obrir les seves portes dissabte i diumenge amb tota la brossa als seus locals».
El PSC va ser l’únic grup municipal que va votar en contra d’aquest sistema en el moment de la seva aprovació, advertint ja aleshores dels problemes que creia que podia generar. Uns mesos després, argumenta, «i a la vista del desenvolupament de les xerrades informatives organitzades per l’Ajuntament», els socialistes diuen que constaten que «una gran part de la població comparteix aquestes preocupacions i es mostra clarament en contra del nou model».
Els socialistes defensen amb aquesta iniciativa crítica que «qualsevol canvi tan rellevant en un servei essencial com la recollida de residus hauria de comptar amb un ampli consens social». Per aquest motiu, diuen, amb aquesta recollida de signatures volen donar veu a la ciutadania i «reclamar que l’Ajuntament obri un procés de votació perquè siguin els veïns i veïnes del municipi qui decideixin quin model de recollida volen».
En aquest sentit, la formació manifesta que «el nostre objectiu és garantir que la decisió final sigui fruit de la participació i la voluntat majoritària del poble».
Reunions i distribució de material
Aquests dies s’estan portant a terme sessions informatives per part de l’Ajuntament per explicar el funcionament del nou model, i s’han obert punts on poder recollir el material que s’haurà de fer servir per dipositar, cada dia, les deixalles que pertoquin.
Aquest model ja funciona en diversos municipis de la comarca i, a diferència del sistema de contenidors intel·ligents que s’aplica en uns altres, implica que cada dia s’haurà de deixar davant de casa el cubell amb el tipus de residu que pertoqui segons un calendari prèviament establert. En aquest cas, es preveuen setmanalment tres dies de recollida de la fracció orgànica, dos d’envasos, un per al paper i cartó, i un altre per a la fracció resta. L’oli es recollirà cada quinze dies coincidint amb l’orgànica, i el material tèxtil sanitari, que inclou bolquers o sorra d’animals de companyia, entre altres, es podrà dipositar cada dia amb una sol·licitud prèvia i en una bossa separada dins del mateix cubell.
El govern santjoanenc defensa la tria d’aquest model per la seva «major eficiència» respecte del sistema de contenidors intel·ligents, segons apuntava recentment l’alcalde, Jordi Solernou, admetent que «al principi, no serà fàcil adaptar-s’hi», però convençut que «serà un bon model a mesura que la gent s’hi vagi acostumant». L’objectiu és arribar entre el 65 i el 70 % de recollida selectiva, que ara se situa al voltant del 50 %.
Bústia comuna en edificis grans
La implantació d’aquest sistema a Sant Joan tindrà una peculiaritat innovadora que el distingirà de la resta de municipis on s’aplica, en referència a la recollida de residus en blocs de pisos d’alta densitat (més de 15 habitatges). En aquests casos, i per evitar que s’acumulin cubells en un mateix punt, s’instal·larà una bústia tancada a la via pública davant de cada bloc. Només hi tindran accés els veïns d’aquell edifici mitjançant un clauer electrònic, amb l’objectiu que hi dipositin el residu que pertoqui aquell dia abocant-lo en aquest recipient comú. En principi, es preveu la instal·lació d’onze bústies d’aquest tipus, i la majoria n’incorporaran una de més petita al costat per poder lliurar la fracció tèxtil sanitari.
