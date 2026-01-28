Sant Fruitós instal·la una tanca perimetral a l’entorn de la casa de Can Figueras
El nou tancat és definitiu, i substitueix el que ja s'havia posat provisionalment fa dos anys
Sant Fruitós de Bages
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha instal·lat aquesta setmana una tanca perimetral a l’entorn de la casa d’Els Pins, situada a la finca de Can Figueras, amb l’objectiu de protegir l’accés al recinte i preservar aquest espai patrimonial del municipi.
Des de fa aproximadament dos anys, l’accés a la finca ja disposava d’una tanca provisional per evitar possibles actes vandàlics. Amb aquesta nova actuació, la tanca s’ha instal·lat de manera definitiva, reforçant així les mesures de seguretat de l’espai.
Aquesta intervenció se suma a les càmeres de vigilància ja existents al recinte, amb la finalitat de prevenir actes de vandalisme i garantir la conservació d’aquesta casa, patrimoni immoble del municipi.
