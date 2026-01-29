Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Artur MasR4Premi Planes d’investigacióAlba CaretaBaxi ManresaBarça
instagramlinkedin

Alarma entre els propietaris de gossos a Canet de Fals per la presència de trossos de carn amb claus

Els veïns, que han trobat les trampes abans que fessin mal als gossos, presentaran denúncia a Mossos

Els trossos de carn amb claus que s'han trobat a un jardí particular a Canet de Fals

Els trossos de carn amb claus que s'han trobat a un jardí particular a Canet de Fals / Arxiu particular

Eduard Font Badia

Canet de Fals

Alarma i preocupació entre els propietaris de gossos de Canet de Fals per la presència de trossos de carn amb claus. Uns veïns han detectat aquesta passada nit al seu jardí fins a una dotzena de trossos de carn amb claus clavats, una trampa mortal per als animals.

En el cas d'aquests veïns, la gossa ha sortit al jardí als volts de les dues de la matinada, i ha tornat a entrar a casa amb un d'aquests trossos a la boca. Afortunadament, no l'havia empassat de cop, com podria haver estat el cas.

En descobrir-ho, els propietaris li han pres i han començat una recerca per si hi havia més trossos que algú hagués llençat per sobre la tanca. I n'han trobat gairebé una dotzena. Alguns altres havien quedat al carrer, a la vorera.

Notícies relacionades

Els propietaris denuncien que no és la primera vegada que en aquesta zona de Canet de Fals es produeixen atemptats contra els animals i amb les proves presentaran denúncia a Mossos d'Esquadra.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents