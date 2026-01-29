Alarma entre els propietaris de gossos a Canet de Fals per la presència de trossos de carn amb claus
Els veïns, que han trobat les trampes abans que fessin mal als gossos, presentaran denúncia a Mossos
Alarma i preocupació entre els propietaris de gossos de Canet de Fals per la presència de trossos de carn amb claus. Uns veïns han detectat aquesta passada nit al seu jardí fins a una dotzena de trossos de carn amb claus clavats, una trampa mortal per als animals.
En el cas d'aquests veïns, la gossa ha sortit al jardí als volts de les dues de la matinada, i ha tornat a entrar a casa amb un d'aquests trossos a la boca. Afortunadament, no l'havia empassat de cop, com podria haver estat el cas.
En descobrir-ho, els propietaris li han pres i han començat una recerca per si hi havia més trossos que algú hagués llençat per sobre la tanca. I n'han trobat gairebé una dotzena. Alguns altres havien quedat al carrer, a la vorera.
Els propietaris denuncien que no és la primera vegada que en aquesta zona de Canet de Fals es produeixen atemptats contra els animals i amb les proves presentaran denúncia a Mossos d'Esquadra.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»
- La moda de la criança positiva allarga el collit: 'Si el teu fill acaba la primària i continua al teu llit, hi ha un problema