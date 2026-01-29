Els Mossos d’Esquadra detenen un conductor begut i amb el permís de conduir suspès, després de fugir d’un accident a Santpedor
Va amenaçar els agents i fins i tot va empènyer un mosso, motiu pel qual també se l’acusa d’atemptat a agents de l’autoritat
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Manresa, amb la col·laboració de la Policia Local de Santpedor, van detenir el passat 25 de gener un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat i de dos delictes contra la seguretat viària: conduir sota els efectes de l’alcohol i amb el permís suspès judicialment.
Era pels volts de les deu de la nit quan els mossos van rebre l’avís d’una col·lisió per fregament entre dos turismes, sense ferits, a Santpedor. Un dels conductors havia fugit del lloc dels fets. Poc després, els mossos van localitzar el vehicle fugitiu circulant fent ziga-zagues per l’interior de la població. En aturar-lo, van comprovar que el conductor no disposava del permís de conduir en vigor, ja que el tenia retirat judicialment. A més, presentava símptomes evidents d’anar sota els efectes de l’alcohol, tenia la boca pastosa i dificultats per mantenir l’equilibri.
Mentre els agents esperaven l’arribada d’una dotació de trànsit per realitzar-li les proves d’alcoholèmia, el conductor es va mostrar molt nerviós i alterat. Va començar a amenaçar els agents i fins i tot va empènyer un mosso, motiu pel qual va quedar detingut per un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat.
Quan els Mossos de Trànsit i la Policia Local de Santpedor li van realitzar la prova d’alcoholèmia, va donar un resultat positiu de 0,98 mg/l. La policia local va instruir diligències per conduir sota els efectes de l’alcohol i conduir amb privació judicial cautelar del permís.
El detingut, amb antecedents, va passar el 27 de gener a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.
