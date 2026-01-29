Els Romeus de Monistrol reforcen el vessant històric i didàctic de la festa
El certamen, que té lloc aquest cap de setmana, incorpora escenes noves i un escenari principal a la plaça de la Font Gran
Monistrol de Montserrat es prepara per viure una nova edició de Romeus, aquest proper cap de setmana, amb l’objectiu de fer un pas endavant en qualitat i comprensió històrica. La recreació, que reviu l’arribada de la pesta bubònica al municipi el segle XVI, presentarà una desena d’escenes, dues de les quals noves. També comptarà amb una estructura més ordenada cronològicament i un reforç dels elements pensats especialment per al visitant.
Més de 300 persones del poble participen activament en el projecte, sigui com a actors o bé en tasques de vestuari, caracterització, escenografia i organització. Aquesta àmplia implicació és fruit del nou impuls iniciat l’any passat amb la creació d’una comissió organitzadora que va aconseguir que la festa fos sentida, de nou, com un projecte col·lectiu del municipi.
Després del gir qualitatiu de l’edició anterior, enguany s’ha volgut afinar el relat perquè el públic no només capti l’ambient de Romeus, sinó també la història que s’hi explica. Per aquest motiu, les escenes, tant fixes com itinerants, es desplegaran al llarg de les dues jornades seguint una línia narrativa més clara.
Al matí, les representacions se centren en la vida quotidiana del poble, mentre comencen a córrer rumors sobre l’expansió de la malaltia. A primera hora de la tarda, arriba l’escena que mostra l’entrada de la pesta a Monistrol, seguida de l’arribada dels metges i quan el poble s’encomana a Sant Sebastià, origen de l’actual Festa Major d’Hivern.
El públic podrà veure escenes com l’arribada del pare abat, les obres de l’església de Sant Pere, les remeieres, els pelegrins o l’hospital, però també episodis de la vida popular com el mercat, el safareig, la taverna, els bordells o les històries d’amants. Tot plegat s’escampa per diversos punts del nucli antic, però enguany s’hi afegeix un escenari central a la plaça de la Font Gran, que acollirà les escenes clau per ajudar a seguir el fil de la història.
S’habilitaran dos punts d’informació
Pensant especialment en el visitant de fora del municipi, s’habilitaran dos punts d’informació i s’ha editat un programa de mà sintètic, amb un mapa que situa les principals escenes de cada jornada. També es reforça el caràcter pedagògic d’algunes representacions, com la de l’arribada dels metges, on s’explicarà per què vestien amb màscares i indumentàries tan característiques i quin paper jugaven en la lluita contra l’epidèmia.
Entre les principals novetats hi ha la incorporació de dues escenes inèdites. La primera recrearà el bullici del mercat, mostrant l’ambient del poble mentre creix la inquietud per la pesta. La segona, titulada La fadrinalla de la vila, està pensada perquè la protagonitzin infants i joves, i retrata com la canalla combinava els jocs al carrer amb la presència constant de la mort. L’arribada dels metges és una escena que es reforça pel seu valor històric i didàctic.
El passeig de la Canaleta es consolida com a espai
També guanya pes el passeig de la Canaleta, que es consolida com a espai de Romeus. Si l’any passat ja hi havia la taverna, enguany s’hi faran dues representacions més —l’hospital i l’acte de cloenda— i s’hi instal·larà l’espai Romeus infantil, amb un personatge pensat per apropar la història als més petits. A tot plegat s’hi suma una millora de l’utillatge i de l’ambientació, amb nous espais com la zona de l’hospital i el cementiri.
La festa convida el visitant a viatjar en la història i convertir-se en un romeu que visita la vila en el seu pelegrinatge. L’objectiu és submergir-lo en el Monistrol del segle XVI, l’època en què reapareix la temuda pesta, i quan es construeixen les esglésies de Sant Pere a Monistrol i de Santa Maria a Montserrat, uns fets que van marcar la història del poble i que acaben amb el miracle de Sant Sebastià, patró del municipi.
