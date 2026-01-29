Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Restablert el servei de tren de l'RL4 i l'RL3 entre Cervera i Tàrrega

El servei s'ha hagut de fer des de Manresa en bus durant dues hores pel risc d'esllavissades

Els autobusos que surten de RENFE Manresa ara allarguen el recorregut fins a Cervera

Els autobusos que surten de RENFE Manresa ara allarguen el recorregut fins a Cervera / Edu Font / RG7

Eduard Font Badia

Manresa

S'ha restablert el servei de tren de les línies RL4 (Lleida Pirineus – Manresa) i l'RL3 (Lleida Pirineus – Cervera) entre Cervera i Tàrrega, després que s'hagi hagut d'interrompre per risc d'esllavissada a les vies. Arran de la crisi que afecta el transport públic els darrers dies, a l'RL4 ja hi ha un servei alternatiu de transport per carretera que cobreix el tram entre Manresa i Cervera. Renfe ha anunciat que aquests autobusos allargaven el recorregut una parada, fins a Tàrrega, per suplir el tram ferroviari aturat tant per a aquesta línia com per a l'RL3. Cap a les set de la tarda, Renfe ha informat que la incidència s'ha donat per solucionada. El tall ha durat unes dues hores.

