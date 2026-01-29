Restablert el servei de tren de l'RL4 i l'RL3 entre Cervera i Tàrrega
El servei s'ha hagut de fer des de Manresa en bus durant dues hores pel risc d'esllavissades
Manresa
S'ha restablert el servei de tren de les línies RL4 (Lleida Pirineus – Manresa) i l'RL3 (Lleida Pirineus – Cervera) entre Cervera i Tàrrega, després que s'hagi hagut d'interrompre per risc d'esllavissada a les vies. Arran de la crisi que afecta el transport públic els darrers dies, a l'RL4 ja hi ha un servei alternatiu de transport per carretera que cobreix el tram entre Manresa i Cervera. Renfe ha anunciat que aquests autobusos allargaven el recorregut una parada, fins a Tàrrega, per suplir el tram ferroviari aturat tant per a aquesta línia com per a l'RL3. Cap a les set de la tarda, Renfe ha informat que la incidència s'ha donat per solucionada. El tall ha durat unes dues hores.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»