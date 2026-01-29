L'Ajuntament de Fonollosa condemna les trampes per a gossos que han aparegut a Canet de Fals
El consistori expressa en un comunicat tot el suport a les persones afectades
L’Ajuntament de Fonollosa ha emès un comunicat on condemna amb fermesa l’acció denunciada recentment a Canet de Fals, on s’han trobat trampes preparades que haurien pogut causar danys als gossos dels veïns, tal com ha publicat Regió7. En concret es tractava d'una dotzena de trossos de carn amb claus clavats, i que haurien pogut ser letals pels animals domèstics en cas de ser ingerits.
Aquesta situació ha generat alarma entre propietaris d’animals i veïnat en general, i des de l’Ajuntament volen expressar tot el suport a les possibles persones afectades.
Per altra banda, l'Ajuntament de Fonollosa confia que les actuacions que s'esdevinguin de la denúncia presentada a Mossos d’Esquadra per part dels veïns per tal que investiguin l’incident, permetin identificar i responsabilitzar la persona o persones implicades.
El comunicat finalitza reafirmant el compromís de l’Ajuntament i de tot el municipi amb el respecte i el benestar animal, i dient que accions com les que es denuncien no tenen cabuda a la societat fonollosenca. L'Ajuntament es compromet a treballar perquè incidents d’aquesta naturalesa no es repeteixin.
