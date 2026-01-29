Manresa participa a Nàpols a una nova reunió del Projecte Europeu Urbact Citisense de seguretat ciutadana
La capital del Bages comparteix aquest projecte amb ciutats d'Itàlia, Letònia, Bèlgica i Grècia
El regidor de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de Manresa, Anjo Valentí, ha pres part aquests dies a una trobada internacional del Projecte Europeu Urbact Citisense de seguretat ciutadana i civisme que s'ha celebrat a Nàpols, a Itàlia. Era la quarta trobada internacional entre les ciutats que formen part del projecte, que són Manresa, Nàpols a Itàlia; Liepaja, a Letònia; Geel, a Bèlgica i el Pireu, Grècia, que de fet és qui lidera el projecte.
Un projecte que té com a objectiu buscar solucions innovadores relacionades amb la millora de seguretat urbana i la reducció de la sensació d’inseguretat, tenint en compte l’experiència del municipi grec del Pireu, el qual ha implementat polítiques públiques des de diversos àmbits: policial, digital, social, de governança o urbanístic en el marc del programa "Be Secure Feel Secure".
El projecte té una durada de dos anys, de l'1 de setembre de 2024 al 31 d'agost de 2026, i de moment ja s'han fet les trobades internacionals al Pireu, a Liepaja, a Letònia, i a Manresa, que es va celebrar a primers de novembre de l'any passat. Aquesta de Nàpols ha estat la quarta trobada del projecte.
El projecte URBACT CITISENSE té un pressupost total de 543.345,40 euros. En el cas de Manresa, el pressupost és de 73.748,95 euros, dels quals 47.936,82 euros (65%) procedeixen de fons europeus i són gestionats pel Secretariat Permanent d’URBACT de la Comissió Europea i cofinançat amb el fons FEDER.
- Mor Dolors Casas i Pujol, fundadora de l'Esclat i professora del Conservatori de Manresa
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso
- El nebot i la cuidadora d'una senyora gran i malalta, acusats de prendre-li més de 100 mil euros del compte bancari en un any
- Un exmaquinista de Renfe diu que la línia Manresa-Terrassa 'cada dos per tres pateix esllavissades
- «Qui pugui tornar a impulsar el projecte de Convergència tindrà molt recorregut»