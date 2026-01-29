Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Parlament aprova la condició d'agent de l'autoritat pels funcionaris de presons gràcies a PSC, Junts, PPC, Vox i AC

ERC, Comuns i la CUP hi veuen un "retrocés" i alerten que "no aportarà cap solució" als centres

Els funcionaris del Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, seran a partir d'ara agents de l'autoritat

Els funcionaris del Centre Penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, seran a partir d'ara agents de l'autoritat / Arxiu/Mireia Arso

Eduard Font Badia

Nico Tomàs / ACN

Barcelona

Els funcionaris del Centre Penintenciari dels Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, seran considerats, a partir d'ara, agents de l'autoritat. El Parlament de Catalunya ha aprovat finalment la reforma perquè els funcionaris de presons tinguin la condició d'agents de l'autoritat, equiparant-los amb els Mossos d'Esquadra. Es tracta d'una proposició de llei del PSC que ha rebut 103 vots favorables, amb Junts, el PPC, Vox i Aliança Catalana. Per la seva part, ERC, els Comuns i la CUP havien presentat una esmena a la totalitat conjunta, que ha estat rebutjada. Aquests grups hi han vist un "retrocés" i han alertat que "no aportarà cap solució" als centres penitenciaris. La iniciativa, tramitada pel procediment de lectura única, va néixer arran de l'assassinat de Núria López, cuinera a la presó de Mas d'Enric, a mans d'un intern.

Concretament, la reforma aprovada consta d'un article únic que reconeix la condició d'agents de l'autoritat al personal funcionari i directiu dels centres penitenciaris que treballen en funcions de règim interior. L'objectiu, segons el text, és "donar seguretat i protecció jurídica" a aquests treballadors. També recull l'obligació de la Generalitat d'indemnitzar-los en cas de lesions i danys materials en l'àmbit de la seva feina, sempre que no hi hagi dol o negligència.

