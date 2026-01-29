Sant Vicenç preveu estrenar la primera línia de bus urbà després de l’estiu
En el ple celebrat aquest dimecres el consistori ha aprovat inicialment el projecte per tenir un servei circular pel nucli que funcionaria inicialment en horari de matins
Regió7
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet té previst estrenar la primera línia de bus urbà del municipi passat l’estiu. En el marc del ple de gener d’aquest dimecres, el consistori ha aprovat inicialment el projecte per fer realitat un servei de bus circular que funcionaria de dilluns a divendres. Amb una freqüència de pas aproximat de 40 minuts, la línia preveu enllaçar el nucli urbà amb els barris de la Farinera (situat a l’altre costat del riu i de la C-55) i la Balconada a través de divuit parades amb aturades a la zona esportiva, al CAP, al centre del poble, a l’església i a totes les escoles, entre altres punts.
El projecte, que Regió7 ja va avançar el juliol passat, és una de les accions recollides en el Pla d’Actuació Municipal d’aquest mandat, vol donar resposta al que el consistori assegura que és una demanda històrica per part dels veïns i veïnes de Sant Vicenç de Castellet. La regidora de Mobilitat de Sant Vicenç de Castellet, Isabel Molina, destaca que «es tracta d’un projecte llargament reivindicat que vol ajudar a cohesionar el municipi amb un servei que vol acostar els barris al nucli urbà i facilitar a tot el veïnatge l’accés als comerços i serveis».
Tràmits pendents
Un cop feta l’aprovació inicial, el projecte continuarà els tràmits legals necessaris per avançar i és previst que s’aprovi de manera definitiva en el ple municipal de març. Durant els pròxims dies quedarà a exposició pública i podrà rebre les aportacions que es considerin necessàries. A partir d’aquí, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet licitaria el servei abans de l’estiu amb la previsió que pugui entrar en funcionament el mes de setembre.
El projecte es va començar a impulsar a l’estiu de l’any passat amb l’inici dels tràmits tècnics, la creació d’una comissió d’estudi del servei de bus urbà i la recollida d’una seixantena de propostes per part dels veïns i veïnes.
