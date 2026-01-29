Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Súria completa la rehabilitació de les façanes del castell

L’Ajuntament constata un augment de l’interès patrimonial de la fortificació amb els treballs de restauració

Vista general del castell, ja sense les grans bastides que han calgut per a la restauració

Vista general del castell, ja sense les grans bastides que han calgut per a la restauració / AJUNTAMENT DE SÚRIA

David Bricollé

David Bricollé

Súria

Súria ha completat aquest gener els treballs de restauració de les façanes nord i est del castell, completant d’aquesta manera l’actuació que es va portar a terme l’any 2022 en les altres dues façanes. Fonts de l’Ajuntament han destacat que amb la intervenció enllestida es garanteix la seguretat i la conservació de l’edifici, i es posa en relleu aquest conjunt monumental, «remarcant singularitats destacades com la tècnica constructiva i la seva integració amb els afloraments de roca natural que es troben a la seva base».

Les façanes nord i est es troben orientades cap a l’Era del Castell i el carrer del Vent. Els treballs realitzats en aquestes dues façanes es van iniciar l’octubre passat i van comportar la instal·lació de bastides i xarxes en tota l’àrea d’actuació, amb una superfície total de 556,54 metres quadrats.

Com en les altres dues façanes, en aquesta nova actuació s’ha volgut fer visible la tècnica constructiva del paredat encofrat, amb la qual van ser construïts els murs en els segles XIV-XV.

Detall de la façana que s'alça damunt dels afloraments de pedra

Detall de la façana que s'alça damunt dels afloraments de pedra / AJUNTAMENT DE SÚRIA

Els treballs també han donat més protagonisme als afloraments de roca sobre la qual es va aixecar el castell, especialment visibles en el tram superior del carrer del Vent i la cantonada de l’Era del Castell.

Aquests dos elements constructius reforcen el valor patrimonial del Castell de Súria, que està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN).

També han estat substituïts els antics vidres de les finestres per làmines d’alabastre amb l’objectiu de crear una lluminositat especial en l’interior. D’altra banda, els treballs han comportat la desaparició dels parterres de les façanes nord i est, en tractar-se d’un afegit modern a l’edifici del Castell.

El pressupost d’execució de la restauració de les façanes nord i est del Castell ha estat de 191.983 euros. Per al seu finançament s’ha comptat amb una subvenció de 174.876 euros, atorgada pel departament de Cultura de la Generalitat.

La restauració de les façanes del Castell ha estat una iniciativa de les àrees d’Alcaldia i de Cultura de l’Ajuntament de Súria, amb la col·laboració, assessorament i direcció executiva del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona. El projecte i direcció facultativa de la restauració ha estat signada per l’arquitecta Clàudia Sanmartí.

TEMES

