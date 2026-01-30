3 ferits lleus en una col·lisió entre dos vehicles a Castellfollit del Boix
L'Eix Diagonal, la C-37, ha quedat tallada al trànsit
Manresa
3 persones ferits lleus en una col·lisió entre dos vehicles a Castellfollit del Boix, a la C-37. De resultes de l'accident, la via ha quedat tallada al trànsit en els dos sentits, mentre els servis d'emergència atenien els ferits i retiraven les restes de l'accident. El xoc s'ha produït passades les deu d'aquest matí, i ha provocat un parell de quilòmetres de retencions en els dos sentits de la marxa.
