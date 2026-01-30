Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

3 ferits lleus en una col·lisió entre dos vehicles a Castellfollit del Boix

L'Eix Diagonal, la C-37, ha quedat tallada al trànsit

Punt de l'eix Diagonal al terme de Castellfollit del Boix on s'ha produït l'accident

Punt de l'eix Diagonal al terme de Castellfollit del Boix on s'ha produït l'accident / Google Maps

Eduard Font Badia

Manresa

3 persones ferits lleus en una col·lisió entre dos vehicles a Castellfollit del Boix, a la C-37. De resultes de l'accident, la via ha quedat tallada al trànsit en els dos sentits, mentre els servis d'emergència atenien els ferits i retiraven les restes de l'accident. El xoc s'ha produït passades les deu d'aquest matí, i ha provocat un parell de quilòmetres de retencions en els dos sentits de la marxa.

