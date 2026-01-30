Polèmica al ple de Sant Joan pel porta a porta: «Aquest serà el Sant Joan del 2026: molt més brut que ara i envoltat de cubells»
El debat sobre el nou sistema de recollida de residus va omplir ahir dijous la sala de plens, va generar interrupcions constants per part del públic i va enfrontar els socialistes amb l’equip de govern
Sant Joan de Vilatorrada implementarà el 16 de febrer el porta a porta. Des que es va anunciar el canvi, la mesura ha generat controvèrsia al municipi, fins al punt que el PSC va impulsar fa pocs dies una recollida de signaturesper mostrar el seu rebuig al nou sistema. L’enrenou va arribar fins al ple municipal celebrat dijous, al qual van assistir desenes de veïns. En aquesta sessió, els socialistes van aprofitar per exposar diverses disconformitats. En més d’una ocasió, l’alcalde, Jordi Solernou, va haver de demanar silenci, respecte i educació i inclús va valorar la finalització immediata del ple.
La regidora del PSC a l’oposició, Elia Tortolero, va iniciar la seva intervenció destacant l’afluència de públic: «Tenim la sala plena pel tema que ens preocupa: la recollida de residus porta a porta». Tot seguit, va reafirmar la posició del seu partit: «Estem en contra d’un model subjecte a horaris de lliurament molt estrictes, que comporta un canvi d’hàbits important, sovint difícil de complir, i amb un cost que tendeix a ser més elevat». En aquest punt, la regidora va recordar que des del 2023, la taxa de residus s’ha incrementat un 63%. Tot i admetre que la Unió Europea obliga que el cost del servei sigui assumit íntegrament per la ciutadania, va remarcar que el sistema de recollida l’escull cada consistori.
Tortolero també es va mostrar crítica amb l’equip de govern: «Lamento que, en un moment en què es pren una decisió d’aquestes característiques, la majoria de regidors no hàgiu estat presents a les xerrades informatives per donar la cara sobre el que heu decidit». En la mateixa línia, va posar en qüestió el procés de selecció del nou model, basat en una enquesta amb unes 500 respostes en un municipi de més d’11.000 habitants, i va assegurar que «el govern no va fer aleshores la mateixa campanya informativa que la que ha fet aquests dies». A més, va lamentar que no s’hagin facilitat dades comparatives entre el porta a porta i el sistema de contenidors tancats, que, segons els socialistes, resulta més econòmic.
En una intervenció marcada pels aplaudiments del públic, la regidora va subratllar també l’impacte del nou model en el sector de la restauració: «Parlem de bars que solen ser petits i que hauran de guardar la fracció orgànica fins que passi el camió diumenge». Segons va afirmar, aquesta situació també afectarà els 4.900 habitatges del municipi, que hauran de col·locar els cubells davant de casa: «Aquest serà el Sant Joan del 2026: molt més brut que ara i envoltat de cubells». A parer seu, la presència constant de recipients al carrer pot afavorir l’arribada d’animals salvatges, com els senglars, i va recordar que «amb la pesta porcina es va demanar fins i tot tapar les papereres per evitar-ne la propagació».
Per acabar, Tortolero va expressar la seva preocupació per la protecció de dades i la privacitat: «On queda la nostra intimitat?». Segons va explicar, el fet de disposar de cubells individuals davant de cada domicili implica que «qualsevol podrà obrir una bossa i saber què hi llencem». També va advertir que «si me’n vaig de vacances, serà evident que la casa és buida». Pel que fa als habitatges amb nadons, animals o persones amb necessitats específiques, va criticar que «hagin de notificar la seva situació perquè se’ls reculli el rebuig més dies». «No entenc que la privacitat dels veïns quedi en mans de l’Ajuntament», va concloure, abans de reiterar la petició del seu partit: «El PSC ha impulsat una recollida de signatures per demanar que es replantegi el model i que siguin els veïns qui decideixin».
En aquest punt del ple, la tensió ja era palpable, amb un públic clarament alineat amb el discurs socialista. Tot seguit, Toni Sánchez va prendre la paraula per formular diverses preguntes que, segons va dir, havien sorgit a les xerrades informatives. Entre les qüestions plantejades, va demanar per què algunes comunitats de més de 15 veïns disposaran d’un espai comunitari per dipositar la brossa. El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, va respondre que «a Sant Joan més del 70% dels habitatges són cases unifamiliars» i que «a partir de 15 veïns, en comunitats amb poc espai o situades en zones cèntriques, una bústia compartida és una bona solució». Davant la possibilitat de robatoris de cubells, Dorado va assegurar que «l’Ajuntament en facilitarà un de nou de manera gratuïta».
Durant el debat, el regidor de Medi Ambient va explicar que «s’han seguit les indicacions de l’Agència de Residus de Catalunya» i que se’ls ha garantit el respecte a la privacitat. També va puntualitzar que «el fet de no tenir el cubell a fora no vol dir que no hi sigui, sinó simplement que no s’ha tret». Pel que fa al cost, Dorado va afirmar que la diferència entre el porta a porta i els contenidors tancats és mínima: «Tots dos sistemes són cars». Va defensar l’elecció del porta a porta, més enllà dels resultats de l’enquesta, perquè és el model més implantat a Catalunya —amb 319 municipis—, permet identificar qui recicla correctament i possibilita retirar contenidors del carrer, guanyant fins a 149 places d’aparcament. En canvi, va advertir que els contenidors tancats han patit trencaments en municipis com Manresa, amb reparacions que poden arribar als 850 euros.
Polèmica i acusacions creuades
Al llarg del ple, més enllà de les reiterades crides a l’ordre per part de l’alcalde davant les interrupcions del públic, es va viure un clima de tensió especialment intens entre Tortolero i Dorado. Enmig d’acusacions creuades, tots dos es van titllar mútuament de «mentiders». «Si per defensar la vostra postura heu de mentir, tenim un problema, perquè vol dir que el vostre posicionament no té gaire solidesa», va sentenciar el regidor de Medi Ambient adreçant-se a la socialista.
